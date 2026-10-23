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MotoGP, GP Australia: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche di Phillip Island

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Marco Bezzecchi è il migliore nelle Pre-qualifiche di Phillip Island. Dietro il pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e Marc Marquez. 4° tempo per Ogura, 5° per il leader del Mondiale Martin. 14° Bagnaia che dovrà passare dal Q1. Qualifiche nella notte italiana tra venerdì e sabato all'1.50, Sprint Race alle 6 e gara lunga domenica alle 4. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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