Marco Bezzecchi è il migliore nelle Pre-qualifiche di Phillip Island. Dietro il pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e Marc Marquez. 4° tempo per Ogura, 5° per il leader del Mondiale Martin. 14° Bagnaia che dovrà passare dal Q1. Qualifiche nella notte italiana tra venerdì e sabato all'1.50, Sprint Race alle 6 e gara lunga domenica alle 4. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE