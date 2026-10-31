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GP Malesia
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Qualifiche 2
  1. 1.A. Marquez
  2. 2.M. Marquez
  3. 3.P. Acosta
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MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Malesia in diretta LIVE

A Sepang scocca l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 8 del mattino: Alex Marquez scatterà dalla pole position davanti a suo fratello Marc, che dopo il forfait di Jorge Martin può allungare in classifica. Completa la prima fila Pedro Acosta, poi Ogura, Bezzecchi e Di Giannantonio. Domenica gara lunga sempre alle 8

GRIGLIA DI PARTENZA - FORFAIT MARTIN, LE NEWS LIVE

LIVE

Buongiorno e ben ritrovati da Sepang, dove alle 8 del mattino andrà in scena la Sprint Race del GP Malesia LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP Malesia, la Sprint alle 8 LIVE su Sky e NOW

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