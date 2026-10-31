GP Malesia
Fine
Qualifiche 2
- 1.A. Marquez
- 2.M. Marquez
- 3.P. Acosta
GP Malesia
Fine
Qualifiche 2
MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Malesia in diretta LIVE
A Sepang scocca l'ora della Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW alle 8 del mattino: Alex Marquez scatterà dalla pole position davanti a suo fratello Marc, che dopo il forfait di Jorge Martin può allungare in classifica. Completa la prima fila Pedro Acosta, poi Ogura, Bezzecchi e Di Giannantonio. Domenica gara lunga sempre alle 8
Buongiorno e ben ritrovati da Sepang, dove alle 8 del mattino andrà in scena la Sprint Race del GP Malesia LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW