Marc Marquez show in Australia: cade, torna in pista e fa la pole. VIDEO
Un Q2 decisamente movimentato per Marc Marquez. Lo spagnolo è scivolato a inizio turno, senza aver ancora completato un giro. Con l'aiuto dei commissari è riuscito a far ripartire la moto e ha poi "tagliato" attraverso il paddock per raggiungere più velocemente i box. Tornato in pista, ha fatto la differenza sul bagnato, conquistando la pole con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul primo inseguitore. Di seguito la RICOSTRUZIONE
- "Avevo fatto un grave errore, non si deve cadere nel primo giro perché altrimenti non hai un tempo - ha commentato su Sky Sport -. Ho mantenuto la concentrazione, il team era pronto con l'altra moto. Poi sono rientrato e mi hanno detto di provare la media, l'ho provata ed è andata bene. Vediamo, molto dipende dalla pioggia, ma mi sono sentito molto bene".