Un Q2 decisamente movimentato per Marc Marquez. Lo spagnolo è scivolato a inizio turno, senza aver ancora completato un giro. Con l'aiuto dei commissari è riuscito a far ripartire la moto e ha poi "tagliato" attraverso il paddock per raggiungere più velocemente i box. Tornato in pista, ha fatto la differenza sul bagnato, conquistando la pole con quasi un secondo e mezzo di vantaggio sul primo inseguitore. Di seguito la RICOSTRUZIONE

IL VIDEO DELLA CADUTA - LA GRIGLIA DI PARTENZA