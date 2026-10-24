Jorge Martin, infortunio dopo la caduta oggi nella Sprint Race in Australia. FOTO-VIDEO
Brutta caduta per Martin nel corso della Sprint di Phillip Island. Il pilota Aprilia a cinque giri dalla fine, mentre era 2° alle spalle di Marc Marquez, ha perso l'anteriore in ingresso di curva 8 ed è finito nella ghiaia, rotolando ad alta velocità. Lo spagnolo è stato portato al centro medico e gli esami svolti hanno rivelato "una frattura del radio e una sospetta frattura dell'ulna nella sua estremità distale". È stato dichiarato unfit per la gara di domenica
- Frattura al radio, e una sospetta frattura dell'ulna, per Martin dopo la brutta caduta nella Sprint. È unfit per la gara di domenica.
- Il comunicato Aprilia: "Martin è stato trasportato al centro medico del circuito dopo la caduta. Le radiografie hanno evidenziato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna nella sua estremità distale. Martin sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per una valutazione definitiva delle sue condizioni. È stato dichiarato unfit per la gara di domani".
- Franco Perona, medico Aprilia Racing, è intervenuto su Sky: "Jorge ha effettutato una radiografia, ha una frattura del radio vicino al polso, e una sospetta frattura dell'ulna. Per questo il dottor Charte ha stabilito, di comune accordo con noi, di fare ulteriori esami. Stiamo decidendo i passi successivi. Operazione? È una cosa che può essere possibile, speriamo di no. L'esame che farà sarà quello dirimente per dare informazioni al chirurgo. Non ci sono altri problemi oltre al braccio destro in questo momento".
- 05/02/2025, caduta nei test di Sepang: fratture alla mano destra e piede sinistro, operato.
- 24/02/2025, caduta in allenamento: frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali ed una frattura calcaneare omolaterale. Salta Buriram, Rio Hondo, Austin.
- 13/04/2025, GP Qatar: caduta e colpito da Di Giannantonio, 11 fratture alle costole e pneumotorace.
- 27/09/2025, Sprint Motegi: cade e travolge Bezzecchi. Frattura scomposta clavicola dx. Operato. Salta Mandalika, Phillip Island, Sepang, Algarve.
- 21/02/2026: comunica che nelle settimane precedenti si è dovuto sottoporre a due interventi chirurgici per correggere la lesione dello scafoide sinistro e per riparare la clavicola destra. Salta test di Sepang.
- 18/05/2026: test di Barcellona. Lesione legamenti piede dx.
- 13/09/2026, Misano: problemi di sindrome compartimentale. Dalla testa del GP scivola fino al 5° posto finale.
- 24/10/2026, Phillip Island: cade mentre tenta di contrastare Marc Marquez. Frattura di radio e (forse) ulna. Unfit per il GP.
- Le immagini dall'elicottero