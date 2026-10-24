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Jorge Martin, infortunio dopo la caduta oggi nella Sprint Race in Australia. FOTO-VIDEO

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Brutta caduta per Martin nel corso della Sprint di Phillip Island. Il pilota Aprilia a cinque giri dalla fine, mentre era 2° alle spalle di Marc Marquez, ha perso l'anteriore in ingresso di curva 8 ed è finito nella ghiaia, rotolando ad alta velocità. Lo spagnolo è stato portato al centro medico e gli esami svolti hanno rivelato "una frattura del radio e una sospetta frattura dell'ulna nella sua estremità distale". È stato dichiarato unfit per la gara di domenica

IL VIDEO DELLA CADUTA - LA CLASSIFICA DOPO LA SPRINT

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