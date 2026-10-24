Introduzione

Un altro capolavoro di Marc Marquez che vince a Phillip Island e torna leader del Mondiale a +10 su Martin, caduto e dichiarato unfit per domenica dopo la frattura del radio. Super gara di Alex e Di Giannantonio, entrambi sul podio. Bella rimonta di Bezzecchi. Domenica notte, che segnerà il ritorno dell'ora solare, la gara lunga della top class in programma alle 4: live su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

CLASSIFICA - LA CADUTA DI MARTIN