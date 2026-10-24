MotoGP in Australia: le pagelle della Sprint Race di Phillip Islanddi p. beltramo
Introduzione
Un altro capolavoro di Marc Marquez che vince a Phillip Island e torna leader del Mondiale a +10 su Martin, caduto e dichiarato unfit per domenica dopo la frattura del radio. Super gara di Alex e Di Giannantonio, entrambi sul podio. Bella rimonta di Bezzecchi. Domenica notte, che segnerà il ritorno dell'ora solare, la gara lunga della top class in programma alle 4: live su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
POLE MOSTRUOSA
- La penultima gara MotoGP a Phillip Island ha dimostrato innanzitutto perché sia un grandissimo peccato lasciare questo circuito fantastico, spettacolare, unico, poi che il duello Marquez-Martin ha preso una piega tostissima, inimmaginabile visto l'atteggiamento “prudente” del pilota Aprilia che gli ha fatto tenere la leadership fino ad oggi. Stavolta è arrivata una qualifica bagnata che ha visto MM93 ottenere una pole mostruosa, mentre Jorge ha ottenuto il quarto posto.
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CHE DUELLO FINO ALL'8° GIRO
- Al via della gara sprint l'asfalto era freddo, ma asciutto e sia l'uno, sia l'altro hanno fatto una partenza fantastica e dato vita ad un duello di sorpassi, controsorpassi, repliche da infarto emozionale. Una lotta stupenda con un Martin in sella ad un' Aprilia molto veloce anche se non proprio a posto nella stabilità fino all'ottavo giro quando è scivolato lasciando la via libera al rivale.
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CHE PECCATO, JORGE
- Un Martin così aggressivo non ce lo aspettavamo, avrebbe forse potuto contenersi e gestire la situazione come ha fatto fino ad ora (4 vittorie sprint e una soltanto la domenica, ma primo posto), ma il bello della MotoGP è proprio questo e se ti senti il più veloce è giusto provarci. Poi l'errore alla curva 4 che lo ha fatto cadere per un lungo e una chiusura di anteriore, purtroppo 4, un errore grave che gli ha procurato la frattura di radio e sospetta dell'ulna e l'impossibilità di correre domani.
MARC: 10 E LODE
- Peccato non poter vivere fino alla fine questo duello fantastico con un Marquez che qui ha replicato con altrettanta aggressività e prendendosi gli stessi rischi. Un atteggiamento che ha avuto come motivazione il fatto che il rivale in gara fosse il diretto avversario nel mondiale. Ha detto chiaramente che si fosse trattato di un altro pilota non avrebbe tenuto questa condotta. 10 e lode, Marc, nona vittoria sprint quest'anno, non ha più commesso un errore da Le Mans quando dovette poi operarsi alla spalla.
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MONDIALE COMPROMESSO?
- La settimana prossima però si correrà in Malesia, quella dopo -se sarà possibile- in Qatar, prima delle due finali in Portogallo e Valencia, e il Mondiale di Jorge sembra purtroppo compromesso, preso di mira da una serie pazzesca di infortuni negli ultimi due anni.
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BEZZECCHI: 7,5
- Straordinario anche il fatto che il podietto della sprint abbia visto festeggiare 3 piloti Ducati e nessuno Aprilia. Certo, Bezzecchi (7,5) ha compiuto una bellissima rimonta fino al quarto posto a solo un secondo appena abbondante di distacco dal primo, ha dimostrato di essere molto veloce dopo una qualifica complicata, ma ora è lontano 50 punti dalla vetta. Vedremo domani, probabilmente col bagnato.
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OGURA: 6,5
- A parte la caduta di Martin, l'unico pilota finito a terra dei 5 non arrivati al traguardo, c'è stato il ritiro di Raul Fernandez (NG) e il sesto di Ogura. Non particolarmente brillante il giapponese, penalizzato per pressione irregolare delle gomme e retrocesso in 13^ posizione. Ma la sua gara è da 6,5. Non una giornata felice, comunque, per la casa veneta.
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ALEX MARQUEZ: 9
- Ducati molto competitiva sul circuito australiano con Alex Marquez (9) secondo in scia a Marc e Di Giannantonio immediatamente dietro. Soprattutto il fratellino del team Gresini ha dato l'impressione che se ci fosse stato un altro paio di giri avrebbe potuto tentare il sorpasso anche se essendo un pilota Ducati e parente stretto, non ha preso rischi stupidi.
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DI GIANNANTONIO: 8
- Il Diggia (8) invece ha avuto un problema alla curva 4 al primo giro, ha dovuto recuperare e quasi potuto giocarsi qualcosa più del terzo posto. Nelle retrovie Morbidelli, 5.
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BAGNAIA: NG
- Ritirato Pecco per uno scarso feeling con le gomme (NG). Decimo Lecuona, non male per un pilota preso dalla SBK per sostituire l'infortunato Aldeguer.
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ACOSTA: 7; BESTIA: 5
- Bene anche la gara di Acosta, come quasi sempre migliore di KTM, quinto (7). Sul bagnato probabilmente sarebbe andato meglio. Settimo Binder, 6; dietro Bastianini, dodicesimo, che sembrava più competitivo (5).
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MOREIRA: 6; MILLER: 7
- Sembrava meglio anche Honda soprattutto con Zarco che però ha dovuto ritirarsi per un problema all'elettronica, non colpa sua insomma. Moreira non particolarmente competitivo, nono, 6.
- Yamaha ottava con Miller (7), particolarmente veloce sul suo circuito, dietro con Quartararo (5) anche se meglio che in qualifica, dietro Rins (5), e ultimo Augusto Fernandez (NG), il sostituto di Razgatlioglu.
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