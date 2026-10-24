Dopo la riunione tra piloti, MotoGP Group ha incontrato i team a Phillip Island, confermando ancora una volta il Gran Premio del Qatar in programma dal 6 all'8 novembre (è stato ricollocato in questa data per via della guerra tra Iran e Usa). Parola di Alessio Salucci (VR46): "Ci hanno dato delle garanzie. Se qualche pilota potrebbe non presentarsi? Si tratta di decisioni personali, ma poi l’organizzatore se la prende con noi squadre. I miei comunque ci saranno..."

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