Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP in Qatar, le news da Salucci (VR46): "Si corre, ce l'hanno confermato ancora"

verso lusail

Dopo la riunione tra piloti, MotoGP Group ha incontrato i team a Phillip Island, confermando ancora una volta il Gran Premio del Qatar in programma dal 6 all'8 novembre (è stato ricollocato in questa data per via della guerra tra Iran e Usa). Parola di Alessio Salucci (VR46): "Ci hanno dato delle garanzie. Se qualche pilota potrebbe non presentarsi? Si tratta di decisioni personali, ma poi l’organizzatore se la prende con noi squadre. I miei comunque ci saranno..."

SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Un virus ferma Marini: salta il GP d'Australia

honda hrc

Luca Marini non prenderà parte al GP d'Australia. Le condizioni del pilota Honda, alle prese con...

Fernandez a Pasini: "Sei il mio pilota preferito"

IN DIRETTA SKY

Bel siparietto in diretta Sky tra Mattia Pasini e Raul Fernandez al termine delle Pre-qualifiche...

Notte Aussie: qualifiche dall'1.50, Sprint alle 6

motogp su sky

Gli orari del weekend per non perdersi nulla tra sessioni in notturna o di primo mattino e le...

Marquez a piedi: problema nella prova di partenza

MotoGp

Nel VIDEO il piccolo inconveniente dello spagnolo al termine di un buon venerdì, chiuso con il 3°...

Meteo MotoGP: arriva la pioggia a Phillip Island

MotoGp

Dopo un venerdì soleggiato, a Phillip Island è previsto un peggioramento del meteo. Sabato i...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS