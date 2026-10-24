Un super Marc Marquez firma la pole position sul bagnato di Phillip Island. Il pilota Ducati ha distanziato gli inseguitori di quasi un secondo e mezzo (+1.494): completano la prima fila suo fratello Alex e Zarco. Martin scatterà dalla quarta casella, costretto alla rimonta dalla nona posizione Bezzecchi. Griglia valida sia per la Sprint di questa mattina alle 6 che per la gara lunga di domenica notte alle 4. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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