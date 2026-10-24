MotoGP, oggi il GP Australia: orari tv, griglia di partenza a Phillip Island e ultime news
Per molti appassionati sarà una notte insonne LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 2 la Moto3, seguita alle 2.15 (in concomitanza col ritorno dell'ora solare) dalla Moto2 e alle 4 dalla MotoGP. In top class Marc Marquez scatterà dalla pole position e proverà a bissare il successo nella Sprint, per allungare in classifica sull'infortunato Jorge Martin (assente al pari di Fernandez e Marini). Attenzione anche alla variabile pioggia, che potrebbe scombinare i piani...
- Ore 00.35: Warm Up MotoGP
- Ore 1.30: Paddock Live
- Ore 2: Moto3 – Gara
- Ore 2.05: Paddock Live
- Ore 2.15: Moto2 – Gara
- Ore 3.15: Paddock Live
- Ore 3.30: Grid
- Ore 4: MotoGP - Gara
- Ore 5: Zona Rossa
- Ore 6: Race Anatomy
- Nella notte tra sabato e domenica, in concomitanza con la gara della Moto2, in Italia tornerà l'ora solare. A partire dalle 3, infatti, le lancette dell'orologio verranno spostate un'ora indietro. Per questo la classe di mezzo partirà alle 2.15 e la MotoGP alle 4. Ecco spiegato anche l'orario ravvicinato tra Moto3 e Moto2, con la prima che scatterà alle 2 italiane col vecchio orario
- Alle 2 si parte allora con la gara della Moto3: Pratama partirà per la prima volta davanti a tutti. Alle 2.15 (con le lancette già spostate indietro di un'ora) la Moto2 vivrà, invece, un altro capitolo della sfida tra Manu Gonzalez e Izan Guevara, separati in classifica da 5,5 punti: il primo scatterà in pole, il secondo dalla 6^ casella
- La MotoGP, come detto, sarà alle 4. Al termine del GP e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 8.30. Le altre fasce orarie sono alle 11, alle 14, alle 18 e alle 20. Inoltre il GP d'Australia sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand
- Dopo le qualifiche bagnate e una Sprint invece corsa sull'asciutto, domenica a Phillip Island è prevista pioggia per tutta la giornata. Attenzione allora agli specialisti dell'acqua: non solo Marc Marquez, anche Johann Zarco (che partirà in prima fila) e Jack Miller (dalla seconda fila) potrebbero giocare le proprie carte per la vittoria
- Intanto Marc Marquez è stato il vero Mvp del sabato, sia sul bagnato che sull'asciutto: prima la pole con 1 secondo e mezzo di vantaggio su suo fratello e Zarco, poi il duello vinto con Martin e il trionfo nella Sprint Race davanti ad Alex e a Di Giannantonio. Successo che ha consentito al fenomeno di Cervera di tornare leader, a +10 proprio su Martin (oggi infortunato e assente)
- Sarà una griglia decimata dalle assenze. Su tutte - come detto - quella di Martin, che dopo la caduta nella Sprint è stato dichiarato 'unfit' per la frattura del radio del polso. Lo spagnolo è a rischio operazione, se dovesse andare sotto i ferri non potrà esserci di certo nemmeno a Sepang settimana prossima. Assenti anche Raul Fernandez (infiammazione al dito infortunato) e Luca Marini, che di fatto il suo weekend australiano non l'ha nemmeno iniziato, debilitato da un virus