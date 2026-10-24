Per molti appassionati sarà una notte insonne LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 2 la Moto3, seguita alle 2.15 (in concomitanza col ritorno dell'ora solare) dalla Moto2 e alle 4 dalla MotoGP. In top class Marc Marquez scatterà dalla pole position e proverà a bissare il successo nella Sprint, per allungare in classifica sull'infortunato Jorge Martin (assente al pari di Fernandez e Marini). Attenzione anche alla variabile pioggia, che potrebbe scombinare i piani...

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