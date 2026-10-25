I nuovi esami a cui si è sottoposto il pilota Aprilia hanno escluso altre fratture oltre a quella del radio: Martin non dovrà essere operato e proverà a correre il prossimo weekend in Malesia
Finalmente una buona notizia per Jorge Martin dopo la brutta caduta nella Sprint di Phillip Island che l'ha costretto al forfait per la gara lunga in Australia. I nuovi accertamenti effettuati a Melbourne hanno escluso altre fratture (oltre a quella del radio, già certificata al centro medico del circuito), tanto che il campione del mondo 2024 non sarà operato. Niente volo di rientro in Spagna, come annunciato da Aprilia, e inizio dei trattamenti per provare a essere in pista a Sepang, in Malesia, nel prossimo weekend in programma da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre.
L'ultimo comunicato di Aprilia
"Jorge Martin ha effettuato una TC (tomografia computerizzata) per valutare la situazione dopo il trauma di ieri. È stata confermata unicamente la frattura composta del radio in sede distale. Il pilota non ritornerà pertanto in Spagna e effettuerà i trattamenti opportuni nei prossimi giorni".