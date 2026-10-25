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Martin, le news di oggi dopo l'infortunio: niente operazione, ci prova per il GP Malesia

MotoGp

I nuovi esami a cui si è sottoposto il pilota Aprilia hanno escluso altre fratture oltre a quella del radio: Martin non dovrà essere operato e proverà a correre il prossimo weekend in Malesia

LA CADUTA NELLA SPRINT E TUTTE LE REAZIONI

Finalmente una buona notizia per Jorge Martin dopo la brutta caduta nella Sprint di Phillip Island che l'ha costretto al forfait per la gara lunga in Australia. I nuovi accertamenti effettuati a Melbourne hanno escluso altre fratture (oltre a quella del radio, già certificata al centro medico del circuito), tanto che il campione del mondo 2024 non sarà operato. Niente volo di rientro in Spagna, come annunciato da Aprilia, e inizio dei trattamenti per provare a essere in pista a Sepang, in Malesia, nel prossimo weekend in programma da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre. 

L'ultimo comunicato di Aprilia

"Jorge Martin ha effettuato una TC (tomografia computerizzata) per valutare la situazione dopo il trauma di ieri. È stata confermata unicamente la frattura composta del radio in sede distale. Il pilota non ritornerà pertanto in Spagna e effettuerà i trattamenti opportuni nei prossimi giorni".

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