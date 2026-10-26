Moto3, Buchanan confermato da Boé Motorsports anche per il 2027

Cormac Buchanan ripartirà ancora da Boé Motorsports. Il pilota neozelandese ha raggiunto l'accordo con il team spagnolo per restare anche nel 2027, quando disputerà la sua terza stagione consecutiva in Moto3 con la squadra e con la Ktm. A fargli da compagno di box sarà il già confermato debuttante italiano Giulio Pugliese. L'accordo arriva in un momento complicato per Buchanan, che in questa stagione ha già saltato le ultime sei gare per infortunio. Buchanan aveva tentato in ogni modo di farsi trovare pronto e in forma per Phillip Island, che per lui è di fatto la gara di casa, ma la commissione medica non lo ha ritenuto idoneo a correre. Resta ancora da chiarire quando potrà tornare in pista, una situazione che costringe lui e il team a guardare già alla prossima stagione più che a quella in corso. Il suo miglior risultato nel motomondiale resta il nono posto conquistato al Sachsenring nel 2025, la stagione del debutto. Per Boé Motorsports quella di Buchanan è dunque una scelta nel segno della continuità, nonostante uno stop che ha pesato sul 2026. Il neozelandese dovrà ora concentrarsi sul recupero della sua caviglia destra per presentarsi al finale dell'anno e poi al via del 2027 nelle migliori condizioni e proseguire con la sua crescita nel motomondiale, interrotta per ora dalla grave lesione subita ad Aragon.

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