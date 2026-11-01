È stato un lungo e caldo monologo quello di Marc Marquez che è sembrato duellare per qualche iniziale chilometro con suo fratello Alex, ma stava soltanto gestendo le gomme fin dall'inizio e poi ha poco alla volta consolidato il suo vantaggio anche quando al secondo posto si è messo Pedro Acosta con la KTM. Un weekend perfetto, impeccabile, una guida intelligente, morbida, dolce, conservativa sugli pneumatici, da fenomeno qual è: è così arrivata l'ottantesima vittoria in MotoGP (alla sua 223° gara come Valentino Rossi, lui ad Assen 2013), la numero 106 in assoluto, la 21° con Ducati e ha portato il suo vantaggio in classifica a 44 punti sull'assente Martin e a 67 su Bezzecchi con la possibilità di diventare per la decima volta campione del mondo già in medio oriente. Difficile, ma non impossibile. Comunque 10 e lode, 7 podi, 7 vittorie e bene pure Ducati.