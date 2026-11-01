MotoGP, gli highlights della gara di Sepang

Vittoria indiscutibile. Marc Marquez ha messo a segno la settima vittoria della stagione, ha gestito senza rischiare, ha controllato avversari ed emozioni. Senza una sbavatura. E in classifica allunga a 44 punti su Martin, e 67 su Bezzecchi. Il mondiale si è incanalato nella sua direzione, quella di un leader che non sbaglia un colpo, mentre gli avversari tornano a casa se non del tutto rassegnati, quantomeno demoralizzati. Martin ha dovuto rinunciare, fin da sabato, sconfitto dall’impossibilità di correre con un polso fratturato sei giorni prima. Bezzecchi ha rincorso, faticando, un podio che ha visto allontanarsi da metà gara in poi. E ha dovuto subire anche il sorpasso aggressivo di Ogura (alla faccia dei giochi di squadra che qualcuno paventava), chiudendo la gara con un lungo che ha aperto la porta a Bastianini. Le Ktm, forse un po’ snobbate, si sono prese il secondo posto con Acosta (vincitore della gara sprint del giorno prima) e il quarto con il romagnolo.