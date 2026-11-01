MotoGP, gli highlights della gara di Sepang

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MotoGP, GP Malesia a Sepang: i video highlights della gara

MotoGp
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Marc Marquez domina il Gran Premio della Malesia e vede il decimo titolo, che potrebbe già essere realtà in Qatar la prossima settimana se dovesse guadagnare 30 punti su Martin e 8 su Bezzecchi. Sul podio, tutto spagnolo, anche Acosta e suo fratello Alex. 4° Ogura, 5° Bastianini (che ha passato un Bezzecchi in grosso calo all'ultimo giro)

ORDINE D'ARRIVOCLASSIFICA - COMBINAZIONI PER IL TITOLO

Vittoria indiscutibile. Marc Marquez ha messo a segno la settima vittoria della stagione, ha gestito senza rischiare, ha controllato avversari ed emozioni. Senza una sbavatura. E in classifica allunga a 44 punti su Martin, e 67 su Bezzecchi. Il mondiale si è incanalato nella sua direzione, quella di un leader che non sbaglia un colpo, mentre gli avversari tornano a casa se non del tutto rassegnati, quantomeno demoralizzati. Martin ha dovuto rinunciare, fin da sabato, sconfitto dall’impossibilità di correre con un polso fratturato sei giorni prima. Bezzecchi ha rincorso, faticando, un podio che ha visto allontanarsi da metà gara in poi. E ha dovuto subire anche il sorpasso aggressivo di Ogura (alla faccia dei giochi di squadra che qualcuno paventava), chiudendo la gara con un lungo che ha aperto la porta a Bastianini. Le Ktm, forse un po’ snobbate, si sono prese il secondo posto con Acosta (vincitore della gara sprint del giorno prima) e il quarto con il romagnolo.

Marquez vede il titolo: in Qatar il primo match point

Il rientro nervoso al box di Marco Bezzecchi, sesto al traguardo, vale più di mille parole. Inutile aggrapparsi all’aritmetica, il pallottoliere serve a poco a questo punto, il campionato è ormai nelle mani del campione della Ducati. Che non sbaglia un colpo e raccoglie sempre il massimo. Tra sette giorni, in Qatar, potrebbe mettere il sigillo definitivo al decimo titolo. "Resterò concentrato fino alla fine", ha detto Marc, ribadendo il mantra che scandisce già da qualche gara. Da quando ha capito di essere vicino a un’impresa su cui non avrebbe certo scommesso a metà campionato, quando le Aprilia volavano e lui lottava con un problema fisico che ha dovuto risolvere con l’ennesimo intervento. 

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