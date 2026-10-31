Marc Marquez chiude al 2° posto la Sprint di Sepang e porta a 19 i punti di vantaggio su Jorge Martin, che ha dato forfait dopo aver provato a scendere in pista nelle FP2. Il pilota Ducati potrebbe avere il primo match point per il titolo già nel prossimo weekend in Qatar: per riuscirci dovrà chiudere nelle prime due posizioni la gara lunga di domenica, in programma alle 8 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
- Vincere la gara, salendo a +44
- Arrivare 2°, portandosi a +39.
- 374 punti
- 355 punti
- Distacco dalla vetta: 19 punti
- 322 punti
- Distacco dalla vetta: 52 punti
- 275 punti
- Distacco dalla vetta: 99 punti
- 265 punti
- Distacco dalla vetta: 109 punti
- 257 punti
- Distacco dalla vetta: 117 punti
- 236 punti
- 181 punti
- 170 punti
- 125 punti
- 123 punti
- 111 punti
- 108 punti
- 78 punti
- 74 punti
- 59 punti
- 51 punti
- 33 punti
- 31 punti
- 25 punti
- 18 punti
- 12 punti
- 10 punti
- 6 punti
- 5 punti
- 3 punti
- 3 punti