Marc Marquez chiude al 2° posto la Sprint di Sepang e porta a 19 i punti di vantaggio su Jorge Martin, che ha dato forfait dopo aver provato a scendere in pista nelle FP2. Il pilota Ducati potrebbe avere il primo match point per il titolo già nel prossimo weekend in Qatar: per riuscirci dovrà chiudere nelle prime due posizioni la gara lunga di domenica, in programma alle 8 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

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