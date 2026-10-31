Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Malesia a Sepang

MotoGp fotogallery
28 foto

Marc Marquez chiude al 2° posto la Sprint di Sepang e porta a 19 i punti di vantaggio su Jorge Martin, che ha dato forfait dopo aver provato a scendere in pista nelle FP2. Il pilota Ducati potrebbe avere il primo match point per il titolo già nel prossimo weekend in Qatar: per riuscirci dovrà chiudere nelle prime due posizioni la gara lunga di domenica, in programma alle 8 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

HIGHLIGHTS SPRINT RACE - FORFAIT MARTIN, LE NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, griglia di partenza Sepang: Sprint alle 8

motogp

Alex Marquez firma la pole a Sepang davanti a suo fratello Marc e Acosta. In seconda fila Ogura,...

20 foto

Marquez scivola nelle Pre-quali: la FOTOSEQUENZA

SEPANG

Il campione della Ducati è scivolato in curva 15 nelle prime fasi delle Pre-qualifiche, senza...

32 foto

GP Malesia: chi è in Q2 e chi dovrà fare il Q1

MotoGp

Marc Marquez è il migliore nelle Pre-qualifiche di Sepang. Alle spalle del leader del Mondiale ci...

21 foto

Martin rinuncia alle Pre-quali: "Deve riposare"

APRILIA

Il venerdì di Jorge Martin in Malesia si è chiuso dopo pochi minuti di Pre-qualifiche....

11 foto

15 anni senza Sic, i genitori davanti alla targa

curva 11

Sono passati 15 anni dal tragico incidente di Sepang che ha portato via Marco Simoncelli. Alla...

3 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Bagnaia sbaglia e s'arrabbia: cupolino distrutto

    qualifiche

    Dopo aver passato il Q1 di Sepang - e con una sola gomma nuova a disposizione - nel Q2 Pecco...

    MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Sepang

    MotoGp

    Alex Marquez batte suo fratello Marc firmando la pole position di Sepang, 420 giorni dopo...

    Niente GP Sepang per Martin: si ritira dopo le FP2

    live aprilia

    Termina in anticipo il weekend di Sepang per Jorge Martin. Lo spagnolo, che venerdì aveva...