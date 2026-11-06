Il leader del Motomondiale ha chiuso col secondo tempo le Pre-qualifiche alle spalle proprio di Di Giannantonio: "Iniziare bene è sempre bello, abbiamo avuto un bel passo. Bez va forte, Martin è lì, e sono contento anche per Diggia così può dare battaglia alle Aprilia anche lui... Il mio venerdì? Meno bene che in Malesia ma meglio dell'Indonesia". Il weekend di Lusail è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PRE-QUALIFICHE