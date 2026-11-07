- 1.F. Di Giannantonio
- 2.M. Marquez
- 3.M. Bezzecchi
MotoGP, qualifiche e pole del GP Qatar in diretta LIVE
Inizia un super sabato a Lusail con i piloti della MotoGP in pista per le FP2. Alle 12.40 scoccherà l'ora delle qualifiche: Pedro Acosta sarà tra i piloti impegnati in Q1. Il sabato verrà chiuso alle 17 dalla Sprint Race. Domenica alla stessa ora la gara nella quale Marc Marquez può diventare campione del mondo (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).
in evidenza
Scuotimenti per la moto di Bezzecchi, probabilmente a causa della gomma fredda
Piloti in pista, ultimi 30' di prove prima delle qualifiche
Marc Marquez può diventare campione a Lusail: le combinazioni
Domenica nella gara lunga Marc Marquez potrebbe laurearsi per la decima volta campione del mondo. Per far sì che accada deve guadagnare punti su Martin e Bezzecchi: le combinazioni.
Match point Marquez: cosa serve a Marc per vincere il titolo in QatarVai al contenuto
Diggia da record a Lusail: "Questa pista mi piace"
Bagnaia: "Niente ritocchi alla moto, quando le cose funzionano... "
Torna nelle prime posizioni Pecco Bagnaia, che a Lusail ha ritrovato il giusto feeling con la sua Ducati. Il torinese ha commentato su Sky il venerdì del Qatar, chiuso con il quarto tempo nelle Pre-qualifiche.
Bagnaia: 'Niente ritocchi sulla moto, quando funziona non ce n'è bisogno'Vai al contenuto
Martin: "La forza nella mano non è tanta, ma miglioro giro dopo giro"
Dopo l'infortunio di Phillip Island (frattura composta del radio destro) e il ritiro a Sepang dopo le FP2, Martin è tornato in pista e ha staccato il pass per il Q2 diretto nelle Pre-qualifiche: "Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto, non sono neanche passati tanti giorni. Il problema è che non ho la forza che vorrei nelle staccate, ma ho fatto un grande step. In gara? Magari al giro 15 la mano mi dirà di smettere, ma se continuo così posso farcela"
VIDEO. Come sta Martin? 'Magari al 15° giro della gara la mano dice basta'Vai al contenuto
Marquez dopo le Pre-qualifiche: "Bez va forte, Martin è lì"
Martin sorprende, è in Q2 come Marc e Bez: i 10 qualificati
Martin, al rientro dopo aver saltato Sprint e gara in Malesia, chiude col settimo tempo le Pre-qualifiche ed entra in Q2. Record della pista per Di Giannantonio in 1:50.406 seguito da Marc Marquez e Bezzecchi.
MotoGP in Qatar, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1Vai al contenuto
Di Giannantonio sfreccia nelle Pre-qualifiche: gli highlights
Inizia un super sabato a Lusail
Sabato di fuoco in Qatar dove i piloti della MotoGP alle 12 scenderanno in pista per l'ultima sessione di prove libere. Qualche minuto più tardi, alle 12.40, sarà il momento delle qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza.