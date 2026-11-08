Tardozzi: "Marquez? Per vincere serve tutto il pacchetto, anche la gestione sportiva"

"Marquez non è solo veloce, è anche maturo". Davide Tardozzi esordisce così a Sky dopo il weekend di Lusail. Poi gli riportano le parole di Rivola su Marc ("Non bastano 4 Aprilia per batterlo"): "A vincere è il pacchetto - puntualizza il team manager Ducati -. Serve un pilota veloce, una moto competitiva e una gestione sportiva che metta i piloti nelle migliori condizioni". Infine sul -102 al Mugello: "Sconfitta cocente, ma è stata la benzina giusta per dimostare chi è la Ducati e chi è Marquez"