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GP Qatar, Luca Marini si ritira dalla gara per affaticamento: il comunicato di Honda Hrc

gp qatar

Luca Marini non prenderà parte al GP del Qatar: la decisione è stata presa insieme a Honda Hrc a causa del persistente stato di affaticamento fisico che condiziona il pilota italiano ormai da diverse settimane. Come si legge dal comunicato pubblicato sui social, l'obiettivo è di recuperare per gli ultimi due appuntamenti del Mondiale. La gara è in diretta alle 17 su Sky Sport e in streaming su NOW con soli 16 partenti. Non succedeva da Valencia 2011

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