Luca Marini non prenderà parte al GP del Qatar: la decisione è stata presa insieme a Honda Hrc a causa del persistente stato di affaticamento fisico che condiziona il pilota italiano ormai da diverse settimane. Come si legge dal comunicato pubblicato sui social, l'obiettivo è di recuperare per gli ultimi due appuntamenti del Mondiale. La gara è in diretta alle 17 su Sky Sport e in streaming su NOW con soli 16 partenti. Non succedeva da Valencia 2011

GP QATAR, LA GARA LIVE