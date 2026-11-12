Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Ducati, presentazione il 18 gennaio 2027: inizia la nuova era della MotoGP

MotoGp

Il 18 gennaio è una data da "segnare in rosso" per la Rossa: a Madonna di Campiglio sarà svelata la prima Ducati dell'era 850cc e durante l'evento sarà presentato anche il nuovo team composto dal confermato Marc Marquez e dal nuovo arrivo Pedro Acosta

LA GRIGLIA PILOTI DELLA MOTOGP 2027

La Ducati ha annunciato la data della presentazione della sua prima moto nell'era 850cc. Nel corso dell'evento sarà presentato anche il nuovo team per il Mondiale MotoGP 2027. L'appuntamento è fissato per lunedì 18 gennaio a Madonna di Campiglio, località in Trentino che per il quinto anno consecutivo ospiterà l’evento "Campioni in Pista". Sarà un giorno importante perché segnerà l’inizio di una nuova era per la casa di Borgo Panigale: nel box Ducati ci saranno Marc Marquez, che ha rinnovato fino al 2028, e Pedro Acosta, nuovo innesto dalla Ktm. Una coppia tutta spagnola.

ducati

Marquez pubblica i battiti: "Cuore all'impazzata"

Cosa cambierà con la nuova era 850cc 

Il 2027 sarà un anno di grandi cambiamenti per la MotoGP. Queste sono alcune delle novità pricipali: i motori passeranno da 1000cc a 850cc, Pirelli sostituirà Michelin come fornitore di pneumatici e verrà utilizzato il carburante sostenibile al 100%. Sarà un'importante sfida per tutti i costruttori.

motogp

Inizia l'era delle 850: le nuove regole dal 2027

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Il podio di Franco Bragagna - 27^ puntata

VODCAST

Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend,...

Bezzecchi imita il suono della sua Aprilia

MotoGp

Che suono ha l'Aprilia? Ce lo fa sentire Marco Bezzecchi, immortalato dalle telecamere della...

Bagnaia, intervento ok per la frattura al piede

MotoGp

Il pilota italiano operato a Torino dopo la caduta nella Sprint in Qatar: inserita una placca e...

Aprilia, Lorenzo Savadori rinnova fino al 2028

MotoGp

Il classe 1993, collaudatore per il team di Noale da fine 2020, prolunga il proprio contratto per...

Marquez pubblica i battiti: "Cuore all'impazzata"

gp qatar

Un GP del Qatar decisamente ad alta intensità per Marc Marquez, che durante la gara ha raggiunto...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS