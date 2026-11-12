Il 18 gennaio è una data da "segnare in rosso" per la Rossa: a Madonna di Campiglio sarà svelata la prima Ducati dell'era 850cc e durante l'evento sarà presentato anche il nuovo team composto dal confermato Marc Marquez e dal nuovo arrivo Pedro Acosta

La Ducati ha annunciato la data della presentazione della sua prima moto nell'era 850cc. Nel corso dell'evento sarà presentato anche il nuovo team per il Mondiale MotoGP 2027. L'appuntamento è fissato per lunedì 18 gennaio a Madonna di Campiglio, località in Trentino che per il quinto anno consecutivo ospiterà l’evento "Campioni in Pista". Sarà un giorno importante perché segnerà l’inizio di una nuova era per la casa di Borgo Panigale: nel box Ducati ci saranno Marc Marquez, che ha rinnovato fino al 2028, e Pedro Acosta, nuovo innesto dalla Ktm. Una coppia tutta spagnola.