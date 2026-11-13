Avevate mai visto una MotoGP o una F1 sulla neve con le ruote chiodate? E' successo sui laghi ghiacciati di Eagle River, nel Wisconsin, a -17 gradi, dove Red Bull ha organizzato la prima edizione della "Ultimate Winter Race": in gara la Ktm MotoGP guidata da Dani Pedrosa (poi vincitore), la RB7 F1 campione del mondo nel 2011 con Vettel (al volante l'austriaco Patrick Friesacher) oltre a una vettura da rally, un truck e una motoslitta. Di seguito foto e video

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