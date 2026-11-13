MotoGP vs F1 e non solo: Pedrosa vince la gara sulla neve a -17°C. VIDEO
Avevate mai visto una MotoGP o una F1 sulla neve con le ruote chiodate? E' successo sui laghi ghiacciati di Eagle River, nel Wisconsin, a -17 gradi, dove Red Bull ha organizzato la prima edizione della "Ultimate Winter Race": in gara la Ktm MotoGP guidata da Dani Pedrosa (poi vincitore), la RB7 F1 campione del mondo nel 2011 con Vettel (al volante l'austriaco Patrick Friesacher) oltre a una vettura da rally, un truck e una motoslitta. Di seguito foto e video
- Lo spagnolo, oggi collaudatore Ktm, è stato campione del mondo nella classe 125 e due volte nella 250, oltreché tre volte vicecampione in MotoGP. Ha portato sulla neve del Wisconsin una RC16 mai vista prima, con pneumatici chiodati
- Ex pilota austriaco (classe 1980) con 11 gare all'attivo in F1 nel 2005 con Minardi. Poi una serie di esperienze nell'A1 Grand Prix e nell'America Le Mans Series. Ha partecipato alla gara con la RB7, la Red Bull vincitrice del campionato del mondo nel 2011 con Sebastian Vettel
- Pilota statunitense, ha gareggiata in F1 con la Toro Rosso nel 2006 e 2007 per poi dedicarsi alle stock car e al rallycross
- Pilota versatile: in carriera guida i truck nella categoria "Pro 4", ma anche motoslitte e motocross. E' un veterano dei Winter X Games
- Snowmobile racer e dunque specialista delle piste ghiacciate, ha vinto diversi campionati negli Stati Uniti e Canada a partire dal 2017
- Prima della gara vera e propria i piloti si sono sfidati contro il tempo: miglior crono per la Red Bull F1, con 82 millesimi di vantaggio sulla MotoGP
- Un dettaglio dello pneumatico chiodato della F1 di Friesacher
- Gara estrema, condizioni estreme: i piloti hanno corso ai -17 gradi di Eagle River (Wisconsin), su un circuito ghiacciato progettato appositamente per la "Red Bull Ultimate Winter Race"
- Per rendere la competizione più equilibrata, il tracciato è stato arricchito con sezioni speciali e scorciatoie: traiettorie interne più brevi per i veicoli non pensati per la neve e percorsi più lunghi per quelli meglio equipaggiati ad affrontare il ghiaccio
- Un replay di Pedrosa in piega sulla neve, una gara così probabilmente non l'aveva mai corsa...
- Il momento in cui Pedrosa taglia il traguardo per primo con la sua Ktm MotoGP dotata di pneumatici chiodati realizzati su misura