GP Portogallo
Fine
Prove Libere 1
- 1.M. Bezzecchi
- 2.J. Martin
- 3.A. Marquez
GP Portogallo
Fine
Prove Libere 1
MotoGP, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Portogallo
MotoGP di nuovo in pista a Portimao per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 16: in palio i primi dieci pass per il Q2. In mattinata miglior tempo di Bezzecchi nelle prove libere, davanti al compagno di squadra Jorge Martin e ai fratelli Marquez. Il GP Portogallo può assegnare il 10° titolo mondiale a Marc, a cui basterà guadagnare 2 punti su Martin nella Sprint di sabato per chiudere i conti
In Portogallo ci sono in palio i primi 10 pass per il Q2, gli altri due saranno a disposizione domani nel Q1
Ben ritrovati da Portimao, dove alle 16 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW) sono in programma le Pre-qualifiche