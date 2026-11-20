Introduzione

Marc Marquez è sempre più vicino al titolo. Sfumato il primo, difficile, match point in Qatar, lo spagnolo avrà la seconda opportunità per vincere il Mondiale il prossimo weekend a Portimao. Qui le combinazioni per capire che cosa gli serve per chiudere i giochi. Il GP del Portogallo è in diretta fino al 22 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW

GP PORTOGALLO, LE PROVE LIBERE LIVE