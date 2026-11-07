Marc Marquez vince la Sprint di Lusail e, grazie al terzo posto di un favoloso Martin, guadagna la possibilità di conquistare il titolo nella gara lunga. Lo spagnolo sarà campione già al termine di questo weekend se vincerà e Martin non andrà a punti. Gara domenica alle 17, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Vincere la gara di Lusail (25 punti)
- Martin fuori dalla zona punti (non deve chiudere la gara tra i primi 15)
- 411 punti
- 362 punti
- Distacco dalla vetta: 49 punti
- 332 punti
- Distacco dalla vetta: 79 punti
- 299 punti
- 281 punti
- 274 punti
- 242 punti
- 197 punti
- 173 punti
- 136 punti
- 125 punti
- 118 punti
- 117 punti
- 79 punti
- 78 punti
- 65 punti
- 56 punti
- 33 punti
- 31 punti
- 29 punti
- 18 punti
- 14 punti
- 12 punti
- 6 punti
- 5 punti
- 3 punti
- 3 punti