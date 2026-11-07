Marc Marquez vince la Sprint di Lusail e, grazie al terzo posto di un favoloso Martin, guadagna la possibilità di conquistare il titolo nella gara lunga. Lo spagnolo sarà campione già al termine di questo weekend se vincerà e Martin non andrà a punti. Gara domenica alle 17, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE