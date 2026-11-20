A Portimao è il momento di scendere in pista: alle 11.45 ci sono le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Marc Marquez vuole partire al meglio nel weekend che potrebbe consegnargli il 10° titolo mondiale, le Aprilia proveranno a ritardare il più possibile la festa del ducatista. Alle 16 il programma proseguirà con le Pre-qualifiche: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato

MARQUEZ CAMPIONE A PORTIMAO SE... COMBINAZIONI