MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Portogallo
A Portimao è il momento di scendere in pista: alle 11.45 ci sono le prove libere, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Marc Marquez vuole partire al meglio nel weekend che potrebbe consegnargli il 10° titolo mondiale, le Aprilia proveranno a ritardare il più possibile la festa del ducatista. Alle 16 il programma proseguirà con le Pre-qualifiche: in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato
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Toprak Razgatlioglu salterà anche la gara di Valencia e il test successivo di martedì 1 dicembre. Il recupero del turco procede bene dopo l'infortunio alla spalla, l'obiettivo è tornare in sella nei test invernali
Tornano in pista anche le Yamaha dopo la decisione di non prendere parte al GP Qatar per la situazione geopolitca in Medio Oriente: nel team Pramac ci sarà ancora Augusto Fernandez al posto di Toprak Razgatlioglu
Honda ancora senza Mir: confermato Jake Dixon
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Finalmente il box Gresini sarà al completo: Alex Marquez ritorna al fianco di Fermin Aldeguer dopo aver saltato il Qatar causa operazione alla clavicola. Il pilota spagnolo è fit ma sarà rivisto dopo le FP1 per il via libera definitivo
In casa Ducati il grande assente è Pecco Bagnaia, che non ha ancora recuperato dopo la frattura al piede nel brutto highside di Lusail: il torinese sarà sostituito da Iker Lecuona
Cosa serve a Marquez per il titolo: tutte le combinazioni
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Marc Marquez potrebbe già diventare campione del mondo dopo la Sprint: gli basterà vincere o comunque guadagnare 2 punti su Martin
Il Gran Premio del Portogallo potrebbe consegnare il 10° titolo mondiale a Marc Marquez, che alla viiglia di Portimao ha 60 punti di vantaggio su Martin e 74 su Bezzecchi
Guida completa al weekend di Portimao su Sky
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Il programma proseguirà poi nel pomeriggio con le Pre-qualifiche, che a partire dalle 16 stabiliranno i primi dieci qualificati al Q2 di domani
Buongiorno da Portimao, dove alle 11.45 ora italiana scatterà al prima sessione di prove libere del GP Portogallo di MotoGP, da seguire come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW