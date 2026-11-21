MotoGP in Portogallo: le pagelle della Sprint Race di Portimaodi p. beltramo
Introduzione
Massimo dei voti per Bezzecchi, in pole a Portimao e assoluto dominatore della Sprint. Sabato da dimenticare per Marc Marquez, scivolato a un passo dal 10° titolo Mondiale, ma domenica avrà il suo terzo match point in gara lunga: LIVE alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
TITOLO RIMANDATO
- Erano già pronte sia le magliette commemorative, sia le bottiglie per festeggiare, fuori dai sacchetti di plastica le une, dai frigoriferi le altre. Invece tutto è stato rimesso al suo posto, rimandato ancora una volta, anche se di un solo giorno molto probabilmente. Al penultimo giro della Sprint di Portimao, Marc Marquez che era terzo e sembrava stesse controllando la situazione senza prendersi rischi inutili visto che se le cose fossero andate come stavano con Martin dietro avrebbe vinto il decimo titolo mondiale, poi è invece accaduto quello che rende le corse e la realtà spesso più sorprendente di un libro: MM93 è scivolato e la sentenza per il titolo è rimandata.
MARC: 4
- Strano che Marc abbia sbagliato in una situazione che di solito esalta la sua sensibilità come l'arrivo di una pioggerellina che ha costretto tutti, tranne il Bez, a rallentare molto. Vabbè, oggi 4 per Marc che dopo ha però fatto autocritica dicendo di non aver giudicato bene la curva. Ha anche detto di voler finire la gara di domani che in fondo è quello che gli serve visto che per vincere il titolo deve finire entro i primi nove se Martin vincesse e prendere un punto, quindicesimo, se facesse doppietta The Bez. Insomma, basta che stia in piedi e oggi non è stata la pressione a farlo cadere, ma il fatto che sia capitato proprio oggi è curioso.
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BEZ: 10 E LODE
- 10 e lode invece per Marco Bezzecchi che da tutto il weekend sta tenendo un ritmo di una spanna superiore a tutti. Dalla pole stratosferica ad una gara che lo ha visto letteralmente dominare finendo alla fine per rifilare più di 8 secondi a Raul Fernandez. Doppietta Aprilia quindi, dimostrazione di velocità assoluta del Bez, forse il pilota più veloce di questa stagione insieme a Marc Marquez, anche se gli errori e una certa sfortuna lo hanno messo in una situazione che chiarisce meno la sua velocità.
APRILIA ON FIRE
- Comunque il romagnolo guida da dio e Aprilia factory ha vinto il titolo Team ed è a soli 3 punti da Ducati in quello Marche. Anche oggi Aprilia ha messo tutte e 4 le sue moto nei primi 6, con Fernandez secondo (9), Martin e Ogura quinto e sesto.
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MARTIN: 7
- Jorge (voto 7) ha ancora dolore al polso destro fratturato in Australia, ma ci ha provato, ci ha messo tanto cuore, nonostante un fine settimana piuttosto difficile. Ogura, 6, ha fatto il suo senza picchi.
ALEX MARQUEZ: 8
- Oggi il miglior Marquez è stato Alex. Un pilota che ha passato una stagione molto difficile, che ancora viene da un intervento e che comunque fa sempre e bene il suo. Alla fine ha mollato per non gettare tutto, ma terzo è buono, 8.
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DIGGIA: 5,5
- Poi settimo Di Giannantonio che ha ammesso di aver commesso troppi errori, 5,5 anche se se l'è giocata coi migliori. Ritirato Aldeguer, NG, ultimo Morbidelli ma con problemi alla moto.
LECUONA: 6
- Fuori Marquez, alla fine bisogna fare i complimenti al sostituto di Bagnaia, Iker Lecuona, 6, che ha chiuso nono e preso un punto dopo due cadute di venerdì. L'attuale minore competitività di Ducati rispetto ad Aprilia conta oramai poco visto che l'anno prossimo cambieranno moltissime cose, soprattutto i motori e le gomme. Vedremo.
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ACOSTA: 7
- Quarto, ad un pelo dal podio, il migliore di KTM che è come sempre Pedro Acosta, spettacolare, divertente, aggressivo come suo solito, ma che non può fare di più con una moto meno veloce di Aprilia e Ducati. 7 quindi, per il futuro compagno di Marc Marquez in Ducati ufficiale, anche considerando che gli altri sono molto dietro: 11° Bastianini e 13° il sostituito di Viñales, Pol Espargaro, 5 ad entrambi. Caduto, 4, Binder che sembra oramai la controfigura del pilota che era. Peccato.
©Ansa
QUARTARARO: 6
- La prima moto non europea al traguardo è la Yamaha di Fabio Quartararo che partiva molto dietro dopo qualifiche disastrose, ma che è finto ottavo, 6,5.
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DIXON: 6
- Per Honda invece il meno peggio stavolta l'ha fatto il sostituto di Joan Mir che è ancora alle prese con i suoi problemi di salute, cioè Jake Dixon 6, finito comunque dodicesimo a oltre 22 secondi. No, proprio non una grande giornata per le moto giapponesi viste anche la caduta di Moreira, il ritiro di Zarco, il quattordicesimo di Rins e il quindicesimo di Luca Marini.
SI LAVORA PER IL FUTURO
- Siamo alla fine, tra 9 giorni cioè il martedì dopo l'ultimo Gran Premio stagionale di Valencia ci si affaccerà su un futuro con molte novità tecniche e regolamentari, dove Honda e Yamaha faranno sicuramente molto meglio di quanto mostrato in questi ultimi anni. Anche perché case così importanti, vincenti, storiche, direi addirittura essenziali per le corse di moto, non possono recitare ancora da semplici controfigure.
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