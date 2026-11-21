Introduzione

Massimo dei voti per Bezzecchi, in pole a Portimao e assoluto dominatore della Sprint. Sabato da dimenticare per Marc Marquez, scivolato a un passo dal 10° titolo Mondiale, ma domenica avrà il suo terzo match point in gara lunga: LIVE alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

CLASSIFICA - MARQUEZ CAMPIONE SE...LE COMBINAZIONI