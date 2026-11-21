Sfuma il secondo match point per Marc Marquez: lo spagnolo è scivolato nella Sprint di Portimao a due giri dalla fine, mentre era in terza posizione e virtualmente campione del mondo. Marc avrà una nuova chance per chiudere i giochi nella gara lunga di domenica. Resta aritmeticamente in gioco anche Bezzecchi, vincitore della Sprint Race. Domenica la gara lunga è alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE