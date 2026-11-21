Sfuma il secondo match point per Marc Marquez: lo spagnolo è scivolato nella Sprint di Portimao a due giri dalla fine, mentre era in terza posizione e virtualmente campione del mondo. Marc avrà una nuova chance per chiudere i giochi nella gara lunga di domenica. Resta aritmeticamente in gioco anche Bezzecchi, vincitore della Sprint Race. Domenica la gara lunga è alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Se Martin vince il GP: Marquez deve terminare nei primi 9.
- Se Martin chiude 2°: Marquez deve terminare nei primi 14.
- Se Martin chiude 3° o peggio: Marquez è Campione del Mondo, a meno che non concluda la gara senza punti e Bezzecchi vinca.
- 431 punti
- 376 punti
- Distacco dalla vetta: 55 punti
- 369 punti
- Distacco dalla vetta: 62 punti
- 315 punti
- 298 punti
- 285 punti
- 267 punti
- 204 punti
- 173 punti
- 147 punti
- 129 punti
- 118 punti
- 117 punti
- 81 punti
- 78 punti
- 70 punti
- 63 punti
- 33 punti
- 31 punti
- 29 punti
- 19 punti
- 18 punti
- 17 punti
- 6 punti
- 5 punti
- 3 punti
- 3 punti
- 2 punti