Marc Marquez e il ritorno della diplopia: dove ha iniziato a sentire paura. VIDEOmomenti chiave
Introduzione
Nella conferenza stampa dopo l'annuncio del ritiro, Marc Marquez ha svelato il ritorno della diplopia. Un problema transitorio che gli era stato diagnosticato per la prima volta nel 2011, quando correva in Moto2, e che si è ripresentato altre quattro volte. Le ultime due in Indonesia nel 2025 e a Le Mans nel 2026. Da lì in avanti Marc ha iniziato ad avere paura e per questo ha scelto di prendersi meno rischi, fino a decidere di ritirarsi dopo il GP di Motegi dello scorso ottobre. "I risultati coprivano la mia reale situazione. Ci pensavo da qualche gara al ritiro, in Giappone ho sentito che era il momento giusto. Siamo umani, ho iniziato ad avere paura". Ripercorriamo gli episodi di diplopia che hanno segnato la carriera di Marquez, dalla prima diagnosi alla decisione di ritirarsi
Quello che devi sapere
Cos'è la diplopia?
- Facciamo un doveroso passo indietro per spiegare che cos'è la diplopia e come si manifesta. Chiamata anche visione doppia, è un disturbo della vista per cui si vedono due immagini dello stesso oggetto. Le immagini possono apparire una accanto all'altra oppure una sopra l'altra, come nella diplopia verticale diagnosticata a Marquez nel 2011. La diplopia può riguardare un solo occhio oppure entrambi. Può essere temporanea, come negli episodi raccontati da Marquez, o permanente.
La prima diagnosi nel 2011
- Il 21 ottobre 2011 Marc Marquez è in piena lotta con Stefan Bradl per il titolo della Moto2. Cade nelle prove libere del GP della Malesia, per la prima volta accusa problemi alla vista e non prende il via della gara di Sepang.
- Il 26 ottobre i medici della clinica Dexeus di Barcellona comunicano la diagnosi di diplopia verticale. Marquez salta anche il GP di Valencia, l'ultimo della stagione. Il 16 gennaio 2012 si opera per correggere la paralisi di un muscolo dell'occhio destro. All'origine c'è una lesione del quarto nervo cranico destro riportata nella caduta di Sepang.
2021, la diplopia torna dopo una caduta in allenamento
- A dieci anni dalla caduta di Sepang, Marc Marquez torna a fare i conti con la diplopia. A fine ottobre 2021 cade durante un allenamento in motocross e riporta una commozione cerebrale. Il 2 novembre la Honda annuncia che lo spagnolo salterà il GP del Portogallo. Nei giorni di riposo a casa, Marquez continua ad accusare problemi alla vista e si sottopone a una visita a Barcellona.
- Il 9 novembre la Honda comunica l'esito degli esami. "L'esame effettuato ha confermato che il pilota è affetto da diplopia e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro", spiega l'oculista Sanchez Dalmau. "Questo quarto nervo destro è quello già ferito nel 2011". I medici scelgono un trattamento conservativo e controlli periodici. Dopo l'Algarve, Marquez salta anche l'ultimo GP della stagione a Valencia e rinuncia ai successivi test di Jerez.
2022, la ricaduta dopo l'highside in Indonesia
- Il 20 marzo 2022 Marc Marquez è protagonista di un bruttissimo highside con la sua Honda in curva 7 durante il Warm-up del GP d'Indonesia. Nella caduta riporta una commozione cerebrale e i medici lo fermano prima della gara. I disturbi alla vista compaiono durante il viaggio di ritorno in Spagna. Una volta a Barcellona, Marquez si sottopone a una visita che conferma il terzo episodio di diplopia della sua carriera. Salta anche il GP Argentina e torna in gara ad Austin
Indonesia 2025, 48 ore di visione doppia
- È ancora Mandalika a fermare Marc Marquez. Tre anni dopo la caduta nel Warm-up del GP d'Indonesia, lo spagnolo finisce di nuovo a terra sullo stesso circuito. È il 5 ottobre 2025 e Marquez ha appena conquistato il Mondiale a Motegi. Al primo giro della gara lunga Bezzecchi tocca il posteriore della sua Ducati ed entrambi cadono. Gli esami evidenziano una frattura e una lesione ai legamenti della spalla destra. Solo a Valencia, oltre un anno più tardi, Marquez rivela nella conferenza stampa sul ritiro che dopo l'incidente era tornata anche la diplopia, durata 48 ore.
Le Mans 2026, la diplopia torna per 12 ore
- Sette mesi dopo Mandalika, la diplopia si ripresenta. Il 9 maggio 2026 Marc Marquez viene sbalzato dalla Ducati alla curva 14 durante la Sprint di Le Mans. Si frattura il quinto metatarso del piede destro e salta la gara della domenica e il successivo GP di Catalogna. La caduta anticipa anche l'intervento alla spalla destra, già programmato per dopo il weekend di Barcellona. Come per l'episodio in Indonesia, della diplopia si viene a sapere solo nella conferenza stampa di Valencia dopo l'annuncio del ritiro. Marquez racconta di aver visto doppio per 12 ore dopo la caduta di Le Mans.
La paura e la cautela dopo Le Mans
- Marc comincia ad avere paura, come rivelato nella conferenza stampa di Valencia post ritiro. Dopo l'episodio di diplopia di Le Mans, a preoccuparlo è ciò che potrebbe succedere con un'altra caduta. Salta il GP di Catalogna per l'operazione, torna in pista al Mugello e da quel momento corre con molta più prudenza.
- Dal suo rientro conclude tutti i GP e tutte le Sprint che disputa. L'unica eccezione è la Sprint di Portimao, in cui scivola nel finale. Anche questa continuità gli permette di completare la più grande rimonta della storia della MotoGP e vincere il Mondiale.
"Ho avuto di nuovo la diplopia"
- "Quando ho firmato il contratto a marzo ero super ottimista, non sapevo che avrei avuto un'altra operazione alla spalla destra, che avrei sofferto ancor di più, che avrei avuto sempre più dolore al braccio", ha commentato nella conferenza stampa di Valencia.
- "Ci si può lavorare, si può lottare, io sono un lottatore. Ma ho iniziato a sentire paura. E non è paura delle moto o della velocità. Ma di un infortunio che è lì, che in questo momento non mi sta condizionando nella mia vita professionale e personale. Dopo il GP d'Indonesia 2025, a parte il mio infortunio al braccio, ho avuto di nuovo la diplopia. Solo per 48 ore. Dopo Le Mans 2026 l'ho avuta di nuovo, per 12 ore. Fortunatamente quelle due volte sono riuscito a riprendermi bene, ed è stato uno dei motivi principali per cui ho controllato i rischi e sono caduto di meno in questa seconda metà di stagione".
"Non so cosa potrebbe succedere con un'altra caduta"
- Nella conferenza stampa di Valencia, Marc spiega che a preoccuparlo sono le possibili conseguenze di un altro colpo alla testa. "Non si parla mai della diplopia ma quando c'è una caduta, un colpo alla testa, è sempre un'incognita. Con un impatto più grande che succede? Non lo so io, non lo sanno i dottori. Questa è stata una delle motivazioni per cui sono stato molto serio e concentrato nella seconda metà di stagione, ho preso meno rischi"
"Ora posso dirlo: ne è valsa la pena"
- Un viaggio che termina a Valencia, dove Marc Marquez lascia le corse da campione del mondo in carica, con dieci titoli nel Motomondiale. "Mi piacerebbe essere ricordato come un pilota che ha dato tutto. Ci ho provato ogni anno, ho rischiato tutto me stesso, forse troppo a volte, ma mi sento orgoglioso di questo. Mi sento di dire che ne è valsa la pena"