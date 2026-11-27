Introduzione

Nella conferenza stampa dopo l'annuncio del ritiro, Marc Marquez ha svelato il ritorno della diplopia. Un problema transitorio che gli era stato diagnosticato per la prima volta nel 2011, quando correva in Moto2, e che si è ripresentato altre quattro volte. Le ultime due in Indonesia nel 2025 e a Le Mans nel 2026. Da lì in avanti Marc ha iniziato ad avere paura e per questo ha scelto di prendersi meno rischi, fino a decidere di ritirarsi dopo il GP di Motegi dello scorso ottobre. "I risultati coprivano la mia reale situazione. Ci pensavo da qualche gara al ritiro, in Giappone ho sentito che era il momento giusto. Siamo umani, ho iniziato ad avere paura". Ripercorriamo gli episodi di diplopia che hanno segnato la carriera di Marquez, dalla prima diagnosi alla decisione di ritirarsi

MARC MARQUEZ SI RITIRA, NEWS E REAZIONI LIVE