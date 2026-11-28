- 1.M. Bezzecchi
- 2.M. Marquez
- 3.R. Fernandez
MotoGP, qualifiche GP Valencia: pole di Bezzecchi. 2° Marc Marquez, 3° Fernandez
Marco Bezzecchi firma la pole position a Valencia con il record della pista (1:27.844): Marc Marquez chiude secondo la sua ultima qualifica in carriera dopo aver annunciato il ritiro nella giornata di ieri davanti a Raul Fernandez. Seconda fila con Alex Marquez, Martin e Di Giannantonio. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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La MotoGP torna in pista alle 15 per la Sprint Race, ovviamente LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. A più tardi da Valencia!
L'ultima griglia di partenza della stagione
MotoGP, la griglia di partenza dell'ultimo GP a ValenciaVai al contenuto
Bezzecchi in pole (i numeri di M. Merlino)
- BEZZECCHI: 16^ pole in top-class (7^ quest'anno), 20^ pole in tutte le classi.
- nuovo record assoluto della pista, migliorando di 639 millesimi il tempo stabilito ieri da Marc Marquez (1'28"483).
- 3^ pole consecutiva, eguaglia la sua miglior sequenza (Algarve 2025-Buriram 2026)
- BEZZECCHI: 30^ prima fila in Carriera (11^ quest'anno), 45^ prima fila in tutte le classi. eguaglia Nicky HAYDEN, al 33° posto dell'era moderna (dati disponibili dal 1977)
- APRILIA: 27^ pole in top-class (13^ quest'anno)
GP Valencia, i risultati delle qualifiche
Un Bezzecchi spaziale firma un tempo clamoroso a Valencia: 1:27.844 per prendersi l'ultima pole dell'anno davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Dalla seconda fila Alex Marquez, Martin e Di Giannantonio
Caduta di Pol Espargaro, senza conseguenze
Bezzecchi scende sotto il muro dell'1:28! Tempo pauroso del Bez, mezzo secondo meglio di Marquez!
Marc Marquez si rimette in pole! 1:28.307 e ovviamente nuovo record della pista
Marc Marquez di nuovo in pista, casco rosso al secondo e terzo settore...
Raul Fernandez in solitaria migliora il tempo di Bezzecchi e in 1:28.433 stampa la pole provvisoria
La situazione dopo i primi time attack
Bezzecchi si mette in testa! 1:28.478 e nuovo record della pista!
Bezzecchi triplo casco rosso...
Marc Marquez pole provvisoria! 1:28.606, poi Raul Fernandez e Bezzecchi
Via al Q2, a Valencia ci si gioca l'ultima pole position della stagione e Marc Marquez proverà a chiudere la sua carriera con un ultimo giro veloce...
Statistica da Michele Merlino. Rins: ultimo in qualifica sul circuito dove ottenne la sua prima prima fila in MotoGP (2° nel 2018, prima volta in prima fila in carriera) e l'ultima vittoria della Suzuki (2022)
I risultati del Q1: Bastianini e Mir in Q2
E allora sono Enea Bastianini e Joan Mir ad andare in Q2 a giocarsi la pole con i primi dieci di ieri. Binder, primo degli esclusi, partirà 13° davanti a Lecuona, Zarco e Quartararo. Morbidelli 18°, Rins partirà ultimo nella sua last dance in MotoGP
Bastianini abbassa ancora e prenota il Q2: 1:29.053
Bastianini balza al comando in 1:29.183, poi Mir. In questo momento Binder escluso per una manciata di millesimi...
Pioggia di caschi rossi a Valencia, la classifica potrebbe essere rivoluzionata...
La situazione dopo i primi time attack
Primi tempi: Mir e Binder davanti a tutti, per ora Bastianini primo escluso
I piloti impegnati nel Q1
- Zarco
- Marini
- Moreira
- Quartararo
- Morbidelli
- Bastianini
- Lecuona
- Binder
- Mir
- Rins
- Miller
- A. Fernandez
Piloti in pista per il Q1, ultimi due posti disponibili per il Q2
Salucci: "I team sono delle aziende, al nostro sponsor non interessa se Marquez smette. Adesso è vertamente tardi e complicato, aspettiamo i prossimi giorni per capire come procedere. Per i test ho le tute pronte, i numeri pronti... se ci dovesse essere un cambio di piloti, preferirei farlo con la nuova line up di piloti"
Ancora Salucci: "Vietti? Pilota fortissimo, se dovesse succedere è uno dei primi candidati, ma prima di correre così veloce vorrei un attimo capire. Io ho i miei due piloti e vorrei tenermeli stretti"
Salucci a Sky sulla situazione piloti Ducati: "Pensavo che la stagione fosse finita e invece non vuole finire mai. Siamo factory supported, abbiamo due piloti in orbita Ducati da sempre. Non ho ancora parlato con nessuno ma ci siederemo e affronteremo il discorso, abbiamo contratti firmati e così ci si complica la vita. Situazione abbastanza complessa e complicata"
I risultati delle FP2
Bezzecchi chiudere le FP2 col miglior tempo in 1:29.596. Poi la Ktm di Acosta e le Ducati Gresini di Aldeguer e Alex Marquez. Marc invece è 7°, tra poco proverà a firmare la sua ultima pole in carriera
Abbassa ancora Bezzecchi: 1:29.596
Casco speciale per Miller all'ultimo 'ballo' in MotoGP
I tempi a 10' dalla fine delle FP2
I tempi a 20' dalla fine delle FP2
Bezzecchi si rimette in testa: 1:29.916
Marc Marquez si mette in testa: 1:30.068
Primi tempi: Bezzecchi davanti a tutti in 1:30.340
Piloti in pista per le ultime prove della stagione. 30' a disposizione prima delle qualifiche
Altro addio: Ktm ha appena ufficializzato la separazione con Dani Pedrosa, dopo 8 anni da tester. Il pilota spagnolo ha contribuito allo sviluppo della RC16
Martin: "Marc tra i migliori di sempre, come Michael Jordan"
VIDEO. Martin: 'Marquez tra i migliori atleti della storia, lo paragono a Michael Jordan'Vai al contenuto
Bezzecchi: "Mi sarebbe piaciuto lottare con Marc anche nel 2027"
Mercato piloti: Bulega o Aldeguer al posto di Marquez
Griglia piloti 2027: chi in Ducati al posto di Marquez?Vai al contenuto
Marc Marquez e il ritorno della diplopia: dove ha iniziato a sentire paura
VIDEO. Marquez, il ritorno della diplopia e la paura: i momenti che l'hanno portato al ritiroVai al contenuto
Marquez: "Tornata la diplopia, ho iniziato ad avere paura"
Marc spiega che negli ultimi due mesi ha avuto altri due episodi di diplopia: "Ho iniziato a sentire paura. E non è paura delle moto o della velocità. Ma di un infortunio che è lì, che in questo momento non mi sta condizionando nella mia vita professionale e personale. Dopo il GP d'Indonesia 2025, a parte il mio infortunio al braccio, ho avuto di nuovo la diplopia. Solo per 48 ore. Dopo Le Mans 2026 l'ho avuta di nuovo, per 12 ore. Fortunatamente quelle due volte sono riuscito a riprendermi bene, ed è stato uno dei motivi principali per cui ho controllato i rischi e sono caduto di meno in questa seconda metà di stagione. Siamo esseri umani". LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE
Marc: "Ho deciso dopo Motegi, lo sapeva solo mio fratello Alex"
"Ho preso la mia decisione dopo il GP di Motegi, l'unica persona che lo sapeva era mio fratello Alex. Ho deciso di annunciarlo oggi perché era l'unico modo per lottare per il titolo quest'anno, parlare del ritiro mi avrebbe portato via energia. Ho combattuto per il titolo, ho vinto, ma la decisione era già presa... sia che fosse finita bene o meno", ha spiegato Marc in conferenza stampa.
L'annuncio da film: ecco come Marc lo ha comunicato. VIDEO
Un momento storico per la MotoGP: alle 10.45 del 27 novembre 2026 Marc Marquez ha annunciato a sorpresa il ritiro dalle corse. Lo ha fatto in un modo particolare, utilizzando dei "cartelloni" come nel film "Love Actually". Questo il messaggio: "Ne parleremo dopo, ma prima... Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti, che l'abbiate apprezzato come l'ho fatto io. Questa sarà la mia ultima gara in Moto GP. Abbiamo fatto la storia".
Il venerdì di Valencia "sconvolto" da Marc Marquez: si ritira a fine stagione
Il weekend di Valencia è iniziato con il botto. Durante le prime prove libere, Marc Marquez ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dalla MotoGP a fine stagione. Lo spagnolo lascia le corse da campione del mondo in carica e si prepara a vivere i suoi ultimi due giorni in pista.
Nel pomeriggio l'ultima Sprint: semaforo verde alle 15 su Sky e NOW
Il sabato spagnolo verrà chiuso come di consueto dalla Sprint Race, in programma nel pomeriggio: semaforo verde alle 15.
Inizia l'ultimo sabato del 2026: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50
Piloti in pista a Valencia per l'ultimo sabato del 2026: la giornata verrà aperta come di consueto dalle FP2, in programma alle 10.10, e poco dopo, alle 10.50, scatteranno le qualifiche.