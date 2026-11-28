Marc spiega che negli ultimi due mesi ha avuto altri due episodi di diplopia: "Ho iniziato a sentire paura. E non è paura delle moto o della velocità. Ma di un infortunio che è lì, che in questo momento non mi sta condizionando nella mia vita professionale e personale. Dopo il GP d'Indonesia 2025, a parte il mio infortunio al braccio, ho avuto di nuovo la diplopia. Solo per 48 ore. Dopo Le Mans 2026 l'ho avuta di nuovo, per 12 ore. Fortunatamente quelle due volte sono riuscito a riprendermi bene, ed è stato uno dei motivi principali per cui ho controllato i rischi e sono caduto di meno in questa seconda metà di stagione. Siamo esseri umani". LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE