Da Austin ad Austin: confrontando la classifica di MotoGP attuale con quella dell'anno scorso dopo i primi 3 GP stagionali, nove piloti hanno migliorato il proprio bottino di punti. Tra questi spiccano i quattro di Aprilia, mentre è evidente il calo di Ducati, con Bagnaia e i fratelli Marquez che hanno il differenziale peggiore rispetto al 2025

HIGHLIGHTS GP USA - LA CLASSIFICA DEL MONDIALE 2026