Classifica MotoGP 2026, piloti e punti: il confronto con la scorsa stagione
Da Austin ad Austin: confrontando la classifica di MotoGP attuale con quella dell'anno scorso dopo i primi 3 GP stagionali, nove piloti hanno migliorato il proprio bottino di punti. Tra questi spiccano i quattro di Aprilia, mentre è evidente il calo di Ducati, con Bagnaia e i fratelli Marquez che hanno il differenziale peggiore rispetto al 2025
- Punti oggi: 77
- Punti un anno fa: 0 (Assente per infortunio)
- Posizione oggi: 2°
- Posizione un anno fa: 20°
- Punti oggi: 81
- Punti un anno fa: 24
- Posizione oggi: 1°
- Posizione un anno fa: 8°
- +7 posizioni in classifica
- Punti oggi: 60
- Punti un anno fa: 16
- Posizione oggi: 3°
- Posizione un anno fa: 12°
- +9 posizioni in classifica
- Punti oggi: 40
- Punti un anno fa: 5
- Posizione oggi: 6°
- Posizione un anno fa: 18°
- +12 posizioni in classifica
- Punti oggi: 37
- Punti un anno fa: 25
- Posizione oggi: 7°
- Posizione un anno fa: 6°
- -1 posizioni in classifica
- Punti oggi: 13 (Assente 1 gara)
- Punti un anno fa: 3
- Posizione oggi: 14°
- Posizione un anno fa: 19°
- +5 posizioni in classifica
- Punti oggi: 50
- Punti un anno fa: 44
- Posizione oggi: 4°
- Posizione un anno fa: 5°
- +1 posizioni in classifica
- Punti oggi: 22
- Punti un anno fa: 16
- Posizione oggi: 11°
- Posizione un anno fa: 13°
- +2 posizioni in classifica
- Punti oggi: 23
- Punti un anno fa: 20
- Posizione oggi: 10°
- Posizione un anno fa: 9°
- -1 posizioni in classifica
- Punti oggi: 17
- Punti un anno fa: 19
- Posizione oggi: 12°
- Posizione un anno fa: 10°
- -2 posizioni in classifica
- Punti oggi: 0
- Punti un anno fa: 6
- Posizione oggi: 19°
- Posizione un anno fa: 17°
- -2 posizioni in classifica
- Punti oggi: 3
- Punti un anno fa: 10
- Posizione oggi: 17°
- Posizione un anno fa: 15°
- -2 posizioni in classifica
- Punti oggi: 3
- Punti un anno fa: 10
- Posizione oggi: 18°
- Posizione un anno fa: 16°
- -2 posizioni in classifica
- Punti oggi: 6
- Punti un anno fa: 16
- Posizione oggi: 16°
- Posizione un anno fa: 14°
- -2 posizioni in classifica
- Punti oggi: 13
- Punti un anno fa: 25
- Posizione oggi: 15°
- Posizione un anno fa: 7°
- -8 posizioni in classifica
- Punti oggi: 0
- Punti un anno fa: 19
- Posizione oggi: 20°
- Posizione un anno fa: 11°
- -9 posizioni in classifica
- Punti oggi: 14
- Punti un anno fa: 55
- Posizione oggi: 13°
- Posizione un anno fa: 4°
- -9 posizioni in classifica
- Punti oggi: 45
- Punti un anno fa: 86
- Posizione oggi: 5°
- Posizione un anno fa: 2°
- -3 posizioni in classifica
- Punti oggi: 25
- Punti un anno fa: 75
- Posizione oggi: 9°
- Posizione un anno fa: 3°
- -6 posizioni in classifica
- Punti oggi: 28
- Punti un anno fa: 87
- Posizione oggi: 8°
- Posizione un anno fa: 1°
- -7 posizioni in classifica
- Aprilia Racing: +134 punti
- Trackhouse Racing: +47 punti
- Red Bull KTM Factory Racing: +42 punti
- Red Bull KTM Tech3: 0 punti
- LCR Honda: -3 punti
- Honda HRC Castrol: -4 punti
- Monster Energy Yamaha: -17 punti
- Prima Pramac Racing: -20 punti
- Pertamina Enduro VR46: -35 punti
- BK8 Gresini Racing: -49 punti
- Ducati Lenovo Team: -91 punti