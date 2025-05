Tutto pronto a Le Mans per la 1^ sessione del weekend MotoGP: Libere dalle 10.55, con 10' di ritardo per via di due bandiere rosse tra MotoE e Moto3 che hanno ritardato il programma. Poi alle 15 le Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. In pista anche Morbidelli, Acosta e Oliveira, che hanno avuto il fit dopo l'ultimo controllo medico. Out gli infortunati Martin e Chantra, Nakagami wild card per Honda. Domani qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15. Tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW