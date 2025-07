La MotoGP è di scena al Sachsenring fino a a domenica 13 luglio per il G ran Premio di Germania . Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend tedesco

Venerdì si scende in pista con le prime prove libere a partire dalle 10.45. Poi nel pomeriggio, dalle 15, le Pre-qualifiche . Sabato, subito dopo le Libere 2 , partirà la caccia alla pole con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 14 , preceduta dal Gran Premio della Moto3 (ore 11) e da quello della Moto2 (ore 12.15.

Le previsioni meteo

Temperature tra i 15 e i 26 gradi nell'arco dei tre giorni di attività in pista. Venerdì 11 luglio prove libere e Pre-qualifiche dovrebbero disputarsi sotto il sole. Sabato 12, invece, è prevista pioggia per tutta la giornata. Anche domenica mattina dovrebbe piovere, ma la situazione potrebbe migliorare già da metà mattina. Ad oggi potremmo vedere il warm up sul bagnato e la gara sull'asciutto.