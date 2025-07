Marc Marquez firma la pole al Sachsenring. Lo spagnolo ha chiuso in 1:27.811 sotto la pioggia, con lui in prima fila ci sono anche Zarco e Bezzecchi. Morbidelli, Acosta e Alex Marquez in seconda fila. In difficoltà Pecco Bagnaia che partirà 11°. La griglia di partenza è valida sia per la Sprint di oggi alle 15 che per la gara di domenica alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE