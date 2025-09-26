MotoGP, GP Giappone a Motegi: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Motegi fino a domenica 28 settembre per il Gran Premio del Giappone. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Giappone
La MotoGP scende in pista nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre per la prima sessione di prove libere a partire dalle 3.40. Nella mattinata di venerdì sono invece in programma le Pre-qualifiche alle 7.55. Nella notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di libere, è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 3.45 mentre sabato mattina alle 7.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 4, la Moto2 alle 5.15 e la MotoGP alle 7. Sarà il primo match point mondiale per Marc Marquez.
Le caratteristiche del circuito
Si corre sul circuito di Motegi, nel distretto di Kanto, costruito dalla Honda nel 1997. Il tracciato è lungo 4,8 km e ha 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra). Nel 2024 Pecco Bagnaia su Ducati ha vinto sia la Sprint che la gara lunga, mentre nel 2023 era stato Jorge Martin, sempre su Ducati, a dominare il weekend con una doppietta.
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Valentino Rossi (Honda)
- 2003: Valentino Rossi (Honda)
- 2004: Makoto Tamada (Honda)
- 2005: Loris Capirossi (Ducati)
- 2006: Loris Capirossi (Ducati)
- 2007: Loris Capirossi (Ducati)
- 2008: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2009: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2010: Casey Stoner (Ducati)
- 2011: Dani Pedrosa (Honda)
- 2012: Dani Pedrosa (Honda)
- 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2014: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2015: Dani Pedrosa (Honda)
- 2016: Marc Marquez (Honda)
- 2017: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: non disputato
- 2021: non disputato
- 2022: Jack Miller (Ducati)
- 2023: Jorge Martin (Ducati)
- 2024: Francesco Bagnaia (Ducati)
Le previsioni meteo
Dovrebbe essere un weekend prevalentemente soleggiato a Motegi, almeno a giudicare dalle previsioni meteo. Ma la variabile pioggia non è da escludere, soprattutto venerdì pomeriggio nel finale delle Pre-qualifiche. Qualche nuvola domenica in occasione delle gare, ma al momento il rischio pioggia è basso.