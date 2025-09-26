La MotoGP scende in pista nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre per la prima sessione di prove libere a partire dalle 3.40. Nella mattinata di venerdì sono invece in programma le Pre-qualifiche alle 7.55. Nella notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di libere, è tempo di qualifiche , con la classe regina che parte alle 3.45 mentre sabato mattina alle 7.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race . Domenica le gare , con la Moto3 che scatta alle 4, la Moto2 alle 5.15 e la MotoGP alle 7. Sarà il primo match point mondiale per Marc Marquez .

Le caratteristiche del circuito

Si corre sul circuito di Motegi, nel distretto di Kanto, costruito dalla Honda nel 1997. Il tracciato è lungo 4,8 km e ha 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra). Nel 2024 Pecco Bagnaia su Ducati ha vinto sia la Sprint che la gara lunga, mentre nel 2023 era stato Jorge Martin, sempre su Ducati, a dominare il weekend con una doppietta.