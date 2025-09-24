MotoGP in pista a Motegi fino a domenica 28 settembre per il Gran Premio del Giappone, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Occhio al fuso orario, serve puntare la sveglia: sabato qualifiche alle 3.50 e Sprint Race alle 8, domenica gara lunga della top class alle 7 (col primo match point mondiale a disposizione di Marc Marquez). Prima spazio alla Moto3 (ore 4) e alla Moto2 (ore 5.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali

La MotoGP sbarca in Giappone per la prima tappa del tour asiatico. Si corre a Motegi da venerdì 26 a domenica 28 settembre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Racconto come sempre affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini . Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Sprint sabato alle 8, domenica gara alle 7

La MotoGP scende in pista nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre per la prima sessione di prove libere a partire dalle 3.40. Nella mattinata di venerdì sono invece in programma le Pre-qualifiche alle 7.55. Nella notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di libere, è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 3.45 mentre sabato mattina alle 7.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 4, la Moto2 alle 5.15 e la MotoGP alle 7. Sarà il primo match point mondiale per Marc Marquez.