MotoGP, orari e dove vedere il GP Giappone a Motegi26-28 settembre
MotoGP in pista a Motegi fino a domenica 28 settembre per il Gran Premio del Giappone, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhio al fuso orario, serve puntare la sveglia: sabato qualifiche alle 3.50 e Sprint Race alle 8, domenica gara lunga della top class alle 7 (col primo match point mondiale a disposizione di Marc Marquez). Prima spazio alla Moto3 (ore 4) e alla Moto2 (ore 5.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali
La MotoGP sbarca in Giappone per la prima tappa del tour asiatico. Si corre a Motegi da venerdì 26 a domenica 28 settembre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Racconto come sempre affidato a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.
Sprint sabato alle 8, domenica gara alle 7
La MotoGP scende in pista nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre per la prima sessione di prove libere a partire dalle 3.40. Nella mattinata di venerdì sono invece in programma le Pre-qualifiche alle 7.55. Nella notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di libere, è tempo di qualifiche, con la classe regina che parte alle 3.45 mentre sabato mattina alle 7.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 4, la Moto2 alle 5.15 e la MotoGP alle 7. Sarà il primo match point mondiale per Marc Marquez.
GP Giappone: il programma del weekend su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW:
Giovedì 25 settembre
- Ore 9: conferenza stampa piloti MotoGP
- Ore 14.15: Paddock Pass
Notte giovedì 25 – mattina venerdì 26 settembre
- Ore 1.55: Moto3 - prove libere 1
- Ore 2.45: Moto2 - prove libere 1
- Ore 3.40: MotoGP - prove libere 1
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 6.10: Moto3 - Pre-qualifiche
- Ore 7: Moto2 - Pre-qualifiche
- Ore 7.55: MotoGP – Pre-qualifiche
- Ore 9.15: Paddock Live Show
- Ore 9.45: Talent Time
- Ore 10: Dovi – La Serie episodio 5 “Pilota Ingegnere”
- Ore 10.15: Dovi – La Serie episodio 6 “Dream Team”
- Ore 14.30: Dovi – La Serie episodio 7 “Rivalità”
Notte venerdì 26 – mattina sabato 27 settembre
- Ore 1.35: Moto3- prove libere 2
- Ore 2.20: Moto2 - prove libere 2
- Ore 3.05: MotoGP - prove libere 2
- Ore 3.45: MotoGP - qualifiche
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 5.45: Moto3 - qualifiche
- Ore 6.40: Moto2 - qualifiche
- Ore 7.30: Paddock Live Sprint
- Ore 7.55: MotoGP - Sprint Race
- Ore 8.45: Paddock Live Show
- Ore 9.30: Talent Time
Notte sabato 27 – mattina domenica 28 settembre
- Ore 2.35: MotoGP - warm up
- Ore 3: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 4: Moto3 - gara
- Ore 5: Paddock Live
- Ore 5.15: Moto2 - gara
- Ore 6.15 – Paddock Live Gara
- Ore 6.30: Grid
- Ore 7: MotoGP - gara
- Ore 8: Zona Rossa
- Ore 9: Race Anatomy MotoGP