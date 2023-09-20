Motomondiale a Motegi nel weekend per il GP del Giappone. Occhio al fuso orario: si parte giovedì alle 9 con la conferenza piloti, sabato caccia alla pole dalle 3.50 e Sprint alle 8. Domenica, sempre nella notte italiana, le gare di Moto3 (alle 4) e Moto2 (alle 5.15). Top class alle 7. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui le caratteristiche e le curiosità del circuito a cura di Mauro Sanchini