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MotoGP in Giappone: storia e caratteristiche del circuito di Motegi

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Motomondiale a Motegi nel weekend per il GP del Giappone. Occhio al fuso orario: si parte giovedì alle 9 con la conferenza piloti, sabato caccia alla pole dalle 3.50 e Sprint alle 8. Domenica, sempre nella notte italiana, le gare di Moto3 (alle 4) e Moto2 (alle 5.15). Top class alle 7. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui le caratteristiche e le curiosità del circuito a cura di Mauro Sanchini

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