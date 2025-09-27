Q1 Qualifiche LIVE su Sky e NOW
- Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio del Giappone
A Motegi sono in corso le qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Alex Marquez, Aldeguer, Martin, Morbidelli e Bastianini sono tra i piloti che proveranno a conquistare gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nelle FP2 miglior tempo di Acosta, davanti a Ogura, Marc Marquez (caduto a inizio turno) e Bagnaia. Più tardi, alle 8, c'è la Sprint Race
in evidenza
Via al Q1, caccia agli ultimi due posti disponibili per il Q2
Pedro Acosta miglior tempo nelle Libere 2 col tempo di 1:44.108. Poi Ogura, Marc Marquez (caduto senza conseguenze a inizio turno) e Bagnaia. Tra poco le qualifiche
Ancora in difficoltà Alex Marquez, 10° tempo. Ricordiamo che il pilota Gresini dovrà passare dal Q1
Bene anche Ai Ogura, che sale in 2^ posizione
Acosta balza al comando di queste FP2 in 1:44.108
Qualche difficoltà per Marc Marquez a far ripartire la moto, alla fine rinuncia e torna ai box
Caduta di Marc Marquez nel secondo settore, anche lui come Diggia in curva 5
Scivolata di Fabio Di Giannantonio in curva 5
30 minuti a disposizione dei piloti
Via alle FP2, ultima sessione di prove libere a Motegi prima delle qualifiche
Archiviati gli impegni "notturni", la giornata proseguirà con la Sprint Race di sabato mattina: il semaforo verde è per le ore 8 italiane.