MotoGP, qualifiche e pole del GP Giappone in diretta LIVE

A Motegi sono in corso le qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Alex Marquez, Aldeguer, Martin, Morbidelli e Bastianini sono tra i piloti che proveranno a conquistare gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nelle FP2 miglior tempo di Acosta, davanti a Ogura, Marc Marquez (caduto a inizio turno) e Bagnaia. Più tardi, alle 8, c'è la Sprint Race

Via al Q1, caccia agli ultimi due posti disponibili per il Q2

I piloti in Q1

  • Martin
  • Vinales
  • Morbidelli
  • Bastianini
  • Nakagami
  • Binder
  • Chantra
  • Rins
  • Miller
  • Aldeguer
  • A. Marquez
  • Ogura
  • Oliveira

I risultati delle Libere 2 a Motegi

bandiera a scacchi!

Pedro Acosta miglior tempo nelle Libere 2 col tempo di 1:44.108. Poi Ogura, Marc Marquez (caduto senza conseguenze a inizio turno) e Bagnaia. Tra poco le qualifiche

Ancora in difficoltà Alex Marquez, 10° tempo. Ricordiamo che il pilota Gresini dovrà passare dal Q1

Bene anche Ai Ogura, che sale in 2^ posizione

Acosta balza al comando di queste FP2 in 1:44.108

I tempi a 10' dalla fine delle FP2

Qualche difficoltà per Marc Marquez a far ripartire la moto, alla fine rinuncia e torna ai box

bandiera gialla!

Caduta di Marc Marquez nel secondo settore, anche lui come Diggia in curva 5

bandiera gialla!

Scivolata di Fabio Di Giannantonio in curva 5

30 minuti a disposizione dei piloti

si parte!

Via alle FP2, ultima sessione di prove libere a Motegi prima delle qualifiche

I 10 piloti qualificati al Q2

GP Giappone, i 10 piloti qualificati al Q2 a Motegi

In mattinata la Sprint Race: semaforo verde alle 8

Archiviati gli impegni "notturni", la giornata proseguirà con la Sprint Race di sabato mattina: il semaforo verde è per le ore 8 italiane.

Si parte a Motegi: tra poco le FP2, poi le qualifiche

Buonanotte da Motegi! Sta per iniziare un super sabato in Giappone, che vedrà i piloti della MotoGP scendere in pista alle 3.10 per le FP2. Terminata l'ultima sessione di Libere, alle 3.50 scatteranno le qualifiche (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)