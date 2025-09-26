MotoGP, GP Giappone: i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche a Motegi
Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche in Giappone davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Poi le Honda di Mir e Marini, "divise" dalla Ducati di Di Giannantonio 5°. Bagnaia in Q2 con il 7° tempo, tanti esclusi eccellenti che dovranno giocarsi il Q1 sabato: Alex Marquez, Aldeguer, Bastianini, Martin e Morbidelli. Sabato qualifiche alle 03.50 della notte in Italia e Sprint Race alle 8, domenica gara lunga alle 7. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 1:43.193
- 1:43.329
- 1:43.360
- 1:43.361
- 1:43.391
- 1:43.503
- 1:43.539
- 1:43.594
- 1:43.666
- 1:43.734
- 11) ALDEGUER
- 12) BASTIANINI
- 13) MARTIN
- 14) OGURA
- 15) A. MARQUEZ
- 16) MORBIDELLI
- 17) BINDER
- 18) CHANTRA
- 19) RINS
- 20) MILLER
- 21) NAKAGAMI
- 22) OLIVEIRA
- 23) VINALES