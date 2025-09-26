Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche in Giappone davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Poi le Honda di Mir e Marini, "divise" dalla Ducati di Di Giannantonio 5°. Bagnaia in Q2 con il 7° tempo, tanti esclusi eccellenti che dovranno giocarsi il Q1 sabato: Alex Marquez, Aldeguer, Bastianini, Martin e Morbidelli. Sabato qualifiche alle 03.50 della notte in Italia e Sprint Race alle 8, domenica gara lunga alle 7. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

