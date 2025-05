Terza pole consecutiva per Fabio Quartararo, che si prende la prima casella in griglia anche a Silverstone. Con lui in prima fila anche Alex Marquez e Bagnaia. Apre la seconda fila Marc Marquez in quarta posizione, poi Aldeguer e Miller. Out Ogura, dichiarato unfit dopo la caduta nelle Libere 1. La griglia è valida sia per la Sprint di oggi alle 17, sia per la gara lunga di domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

