MotoGP, GP Indonesia a Mandalika: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Mandalika fino a domenica 5 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Indonesia
Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.45, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 9, le Pre-qualifiche per stabilire i primi 10 qualificati al Q2. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.10, la seconda sessione di prove libere, dopodiché, alle 4.50, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 9 scatta la Sprint Race sulla distanza di 13 giri. Gran finale domenica con la gara: semaforo verde previsto alle 9 del mattino. Prima da non perdere la Moto3 (alle 6) e la Moto2 (alle 7.15).
Le caratteristiche del circuito
Si corre al Mandalika International Circuit, a Lombok (West Nusa Tenggara). Il tracciato, circondato da suggestivi scenari tropicali, è lungo 4,3 chilometri e conta 17 curve (sei a sinistra e 11 a destra). E’ stato aperto nel 2021 e il Motomondiale ci corre dal 2022.
L'albo d'oro a Mandalika
- 2022: Miguel Oliveira (Kmt)
- 2023: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2024: Jorge Martin (Ducati)
Le previsioni meteo
Ad oggi le previsioni meteo prevedono sole per le giornate di venerdì e sabato (con temperature comprese tra i 25 e i 30 gradi) e un rischio pioggia la domenica per le gare. Al momento la probabilità di precipitazioni è intorno al 70%.