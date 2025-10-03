MotoGP, GP Indonesia a Mandalika: orari tv e ultime news

La MotoGP è di scena a Mandalika fino a domenica 5 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.

Gli orari del GP Indonesia Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.45, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 9, le Pre-qualifiche per stabilire i primi 10 qualificati al Q2. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.10, la seconda sessione di prove libere, dopodiché, alle 4.50, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 9 scatta la Sprint Race sulla distanza di 13 giri. Gran finale domenica con la gara: semaforo verde previsto alle 9 del mattino. Prima da non perdere la Moto3 (alle 6) e la Moto2 (alle 7.15). Vedi anche MotoGP in Indonesia: guida al weekend su Sky Sport

Le caratteristiche del circuito Si corre al Mandalika International Circuit, a Lombok (West Nusa Tenggara). Il tracciato, circondato da suggestivi scenari tropicali, è lungo 4,3 chilometri e conta 17 curve (sei a sinistra e 11 a destra). E’ stato aperto nel 2021 e il Motomondiale ci corre dal 2022. Approfondimento GP Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika

L'albo d'oro a Mandalika 2022: Miguel Oliveira (Kmt)

2023: Francesco Bagnaia (Ducati)

2024: Jorge Martin (Ducati)