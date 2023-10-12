Archiviato il Giappone, si torna subito in pista fino a domenica 11 ottobre per il GP dell'Indonesia. Si parte giovedì alle 9.30 con il 'faccia a faccia' Dall'Igna-Rivola e la conferenza dei piloti, sabato caccia alla pole dalle 4.50 e Sprint alle 8.55. Domenica la gara lunga della top class alle 9, preceduta da Moto3 (alle 6) e Moto2 (7.15). Tutto live su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui, alcune curiositè storiche e tecniche sul tracciato di Mandalika

GP INDONESIA, LA CONFERENZA PILOTI LIVE