MotoGP, orari e dove vedere il GP Indonesia a Mandalika3-5 ottobre
MotoGP subito in pista LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 5 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. A Mandalika si riparte dopo il GP Giappone che ha consacrato Marc Marquez campione del mondo 2025. Come a Motegi serve puntare la sveglia per non perdersi nulla: venerdì Pre-qualifiche alle 8, sabato qualifiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 9 preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15)
Archiviato il titolo di Marc Marquez, che a Motegi si è laureato campione del mondo 2025, la MotoGP non si ferma e fa tappa Mandalika da giovedì 2 a domenica 5 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia, da vivere LIVE Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 9, gara domenica alla stessa ora
Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 4.45, la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 9, le Pre-qualifiche per stabilire i primi 10 qualificati al Q2. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.10, la seconda sessione di prove libere, dopodiché, alle 4.50, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 9 scatta la Sprint Race sulla distanza di 13 giri. Gran finale domenica con la gara: semaforo verde previsto alle 9 del mattino. Prima da non perdere la Moto3 (alle 6) e la Moto2 (alle 7.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali.
GP Indonesia, il programma del weekend su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW:
Giovedì 2 ottobre
- Ore 10: Conferenza stampa piloti
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 14.30: Racebook
Notte giovedì 2, venerdì 3 ottobre
- Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 4.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 7.10: Moto3 – Pre-qualifiche
- Ore 8: Moto2 – Pre-qualifiche
- Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 10.15: Paddock Live Show
- Ore 10.45: Talent Time
Notte venerdì 3, sabato 4 ottobre
- Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 8.30: Paddock Live
- Ore 8.55: MotoGP - Sprint
- Ore 9.45: Paddock Live Show
- Ore 10.30: Talent Time
Notte sabato 4, domenica 5 ottobre
- Ore 4.35: Warm Up MotoGP
- Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 6: Moto3 – Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.15: Moto2 – Gara
- Ore 8.15: Paddock Live
- Ore 8.30: Grid
- Ore 9: MotoGP - Gara
- Ore 10: Zona Rossa
- Ore 11: Race Anatomy