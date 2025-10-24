MotoGP, GP Malesia a Sepang: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Sepang fino a domenica 26 ottobre per il Gran Premio della Malesia. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend
Gli orari del GP Malesia
Si parte nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre con le prime prove libere alle 4.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 9. Sabato qualifiche alle 4.50, poi alle 9 scatterà la Sprint Race sulla durata di 10 giri. Domenica la gara lunga è alle 8, preceduta dalla Moto3 (ore 5) e dalla Moto2 (ore 6.15).
Vedi anche
MotoGP a Sepang: guida al weekend LIVE su Sky
Le caratteristiche del circuito
Si corre sul circuito di Sepang, tracciato che favorisce i sorpassi e le alte velocità. La pista è lunga 5,5 km e ha 15 curve (10 a destra e 5 a sinistra), di cui quattro lente e una decina piuttosto rapide.
Approfondimento
GP Malesia: l'analisi del circuito di Sepang
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Max Biaggi (Yamaha)
- 2003: Valentino Rossi (Honda)
- 2004: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2005: Loris Capirossi (Ducati)
- 2006: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2007: Casey Stoner (Ducati)
- 2008: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2009: Casey Stoner (Ducati)
- 2010: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2011: annullata
- 2012: Dani Pedrosa (Honda)
- 2013: Dani Pedrosa (Honda)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Dani Pedrosa (Honda)
- 2016: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2017: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Maverick Vinales (Yamaha)
- 2020: non disputato
- 2021: non disputato
- 2022: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2023: Enea Bastianini (Ducati)
- 2024: Francesco Bagnaia (Ducati)
Le previsioni meteo
Nel weekend è prevista possibile pioggia per tutta la tre giorni del Gran Premio, in particolare venerdì e sabato. Domenica, invece, le gare potrebbero essere 'risparmiate', ma la situazione andrà monitorata giorno dopo giorno.