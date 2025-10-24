Si parte nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre con le prime prove libere alle 4.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 9. Sabato qualifiche alle 4.50, poi alle 9 scatterà la Sprint Race sulla durata di 10 giri. Domenica la gara lunga è alle 8, preceduta dalla Moto3 (ore 5) e dalla Moto2 (ore 6.15).

Le caratteristiche del circuito

Si corre sul circuito di Sepang, tracciato che favorisce i sorpassi e le alte velocità. La pista è lunga 5,5 km e ha 15 curve (10 a destra e 5 a sinistra), di cui quattro lente e una decina piuttosto rapide.