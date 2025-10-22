La MotoGP prosegue il tour extra Europa con l'ultima tappa a Sepang: appuntamento fino a domenica 26 ottobre per il Gran Premio della Malesia, LIVE come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW . Sabato qualifiche alle 4.50 e Sprint alle 9, domenica gara della top class alle 8 preceduta da Moto3 (ore 5) e Moto2 (ore 6.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali

La MotoGP non si ferma e dopo l'Australia fa tappa a Sepang per l'ultima prova del Mondiale 2025 fuori dall'Europa. Il Gran Premio della Malesia, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.