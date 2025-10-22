MotoGP, orari e dove vedere il GP Malesia a Sepanggp malesia
La MotoGP prosegue il tour extra Europa con l'ultima tappa a Sepang: appuntamento fino a domenica 26 ottobre per il Gran Premio della Malesia, LIVE come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 4.50 e Sprint alle 9, domenica gara della top class alle 8 preceduta da Moto3 (ore 5) e Moto2 (ore 6.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali
La MotoGP non si ferma e dopo l'Australia fa tappa a Sepang per l'ultima prova del Mondiale 2025 fuori dall'Europa. Il Gran Premio della Malesia, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Sprint sabato alle 9, gara domenica alle 8
La MotoGP torna in Asia e di conseguenza bisognerà fare i conti con il fuso orario malese. Si parte nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre con le prime prove libere alle 4.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 9. Sabato la caccia alla pole è alle 4.50, poi alle 9 scatterà la Sprint Race sulla durata di 10 giri. Domenica la gara lunga è alle 8, preceduta dalla Moto3 (ore 5) e dalla Moto2 (ore 6.15).
GP Malesia, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 23 ottobre
- Ore 10: Conferenza stampa piloti
Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 14.30: Racebook
Notte giovedì 23, venerdì 24 ottobre
- Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 4.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 7.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 8: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 10.15: Paddock Live Show
- Ore 10.45: Talent Time
Notte venerdì 24, sabato 25 ottobre
- Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 8.30: Paddock Live
- Ore 8.55: MotoGP - Sprint
- Ore 9.45: Paddock Live Show
- Ore 10.30: Talent Time
Notte sabato 25, domenica 26 ottobre
- Ore 3.35: Warm Up
- Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade5
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 5: Moto3 – Gara
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.15: Moto2 – Gara
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.30: Grid
- Ore 8: MotoGP - Gara
- Ore 9: Zona Rossa
- Ore 10: Race Anatomy