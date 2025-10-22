Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, orari e dove vedere il GP Malesia a Sepang

gp malesia

La MotoGP prosegue il tour extra Europa con l'ultima tappa a Sepang: appuntamento fino a domenica 26 ottobre per il Gran Premio della Malesia, LIVE come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 4.50 e Sprint alle 9, domenica gara della top class alle 8 preceduta da Moto3 (ore 5) e Moto2 (ore 6.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali

LA CLASSIFICA PRIMA DI SEPANG

La MotoGP non si ferma e dopo l'Australia fa tappa a Sepang per l'ultima prova del Mondiale 2025 fuori dall'Europa. Il Gran Premio della Malesia, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Giovanni Zamagni e Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Sprint sabato alle 9, gara domenica alle 8

La MotoGP torna in Asia e di conseguenza bisognerà fare i conti con il fuso orario malese. Si parte nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre con le prime prove libere alle 4.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 9. Sabato la caccia alla pole è alle 4.50, poi alle 9 scatterà la Sprint Race sulla durata di 10 giri. Domenica la gara lunga è alle 8, preceduta dalla Moto3 (ore 5) e dalla Moto2 (ore 6.15).

GP Malesia, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:

Giovedì 23 ottobre

  • Ore 10: Conferenza stampa piloti
    Ore 14.15: Paddock Pass
  • Ore 14.30: Racebook

Notte giovedì 23, venerdì 24 ottobre

  • Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 4.40: MotoGP – Prove Libere 1
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 7.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
  • Ore 8: Moto2 – Pre-Qualifiche
  • Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 10.15: Paddock Live Show
  • Ore 10.45: Talent Time

Notte venerdì 24, sabato 25 ottobre

  • Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 8.30: Paddock Live
  • Ore 8.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.30: Talent Time

Notte sabato 25, domenica 26 ottobre

  • Ore 3.35: Warm Up
  • Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade5
  • Ore 4.40: Paddock Live
  • Ore 5: Moto3 – Gara
  • Ore 6: Paddock Live
  • Ore 6.15: Moto2 – Gara
  • Ore 7.15: Paddock Live
  • Ore 7.30: Grid
  • Ore 8: MotoGP - Gara
  • Ore 9: Zona Rossa
  • Ore 10: Race Anatomy 

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
