Motomondiale di nuovo in pista nel weekend, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Giovedì alle 9 la conferenza stampa piloti, nella notte tra venerdì e sabato alle 4 la caccia alla pole in Malesia e Sprint alle 8. Domenica 1° novembre la gara della top class sempre alle 8, preceduta da Moto3 (alle 5) e Moto2 (alle 6.15). Qui tutti i segreti del tracciato di Sepang, a cura di Mauro Sanchini