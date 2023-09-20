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MotoGP in Malesia: l'analisi del circuito di Sepang, curva dopo curva

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Motomondiale di nuovo in pista nel weekend, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Giovedì alle 9 la conferenza stampa piloti, nella notte tra venerdì e sabato alle 4 la caccia alla pole in Malesia e Sprint alle 8. Domenica 1° novembre la gara della top class sempre alle 8, preceduta da Moto3 (alle 5) e Moto2 (alle 6.15). Qui tutti i segreti del tracciato di Sepang, a cura di Mauro Sanchini

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