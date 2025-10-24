Libere LIVE: 1° Aldeguer 2° Bagnaia 3° Mir
La MotoGP scende in pista a Sepang per la prima sessione di prove libere, ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 9 appuntamento con le Pre-qualifiche, che assegneranno i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Intanto stagione finita per Marc Marquez, qui rimpiazzato da Michele Pirro. Assenti anche Jorge Martin e Vinales: al loro posto Savadori e Pol Espargaro. Si rivede in pista la Yamaha V4 con la wild card Augusto Fernandez
in evidenza
Sale in classifica Bezzecchi, 5° tempo provvisorio a 4 decimi da Aldeguer
Caduta di Alex Marquez, che era in ballo per fare il miglior tempo
Davide Brivio (Aprilia Trackhouse): "Vittoria di Raul in Australia ci dà morale e consapevolezza"
Un'immagine di Augusto Fernandez in sella alla Yamaha V4
Intanto Bagnaia si era messo davanti a tutti ma viene subito scalzato da Fermin Aldeguer: 256 millesimi meglio di Pecco in 2:00.455
Innocua scivolata di Pedro Acosta, che poi viene fatto ripartire dagli steward
Abbiamo già lo striscione del weekend? Bezz lightyear prendendo spunto dal mitico Space Ranger protagonista di Toy Story
Bagnaia accende casco rosso e prova a migliorarsi, per ora è terzo. Buon inizio per Pecco a Sepang
Pol Espargaro in testa in 2:00.581, poi Miller, Acosta e Bagnaia
Primi tempi: Acosta davanti a tutti, poi Zarco e Bagnaia. Ma è pioggia di caschi rossi per il secondo passaggio
Inizia ufficialmente il weekend di Sepang: 45' a disposizione dei piloti in queste FP1
A proposito di Marc Marquez, nelle scorse ore è arrivato l'annuncio di Ducati: per il campione del mondo stagione finita e arrivederci al 2026
Assenti gli infortunati di lungo corso Marc Marquez, Jorge Martin e Maverick Vinales, che saranno rimpiazzati rispettivamente da Michele Pirro, Lorenzo Savadori e Pol Espargaro
Il programma di giornata proseguirà poi alle 9, ora italiana, con le Pre-qualifiche, che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato
Buongiorno da Sepang, dove sono le 10.30 del mattino. Tra poco la MotoGP scenderà in pista per le prove libere, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW