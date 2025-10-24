La MotoGP scende in pista a Sepang per la prima sessione di prove libere, ora LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 9 appuntamento con le Pre-qualifiche, che assegneranno i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Intanto stagione finita per Marc Marquez, qui rimpiazzato da Michele Pirro. Assenti anche Jorge Martin e Vinales: al loro posto Savadori e Pol Espargaro. Si rivede in pista la Yamaha V4 con la wild card Augusto Fernandez

GUIDA TV AL WEEKEND