Arrivederci al 2026. Marc Marquez non sarà in pista nei prossimi due appuntamenti stagionali, a Portimao (7-9 novembre) e Valencia (14-16 novembre), e nemmeno per i test in programma sul circuito 'Ricardo Tormo' il 18 novembre. Lo ha annunciato Ducati con un comunicato in cui aggiorna sul recupero del campione del mondo dall'infortunio alla spalla destra che si è procurato nell'incidente con Bezzecchi a Mandalika. Marquez era stato operato alla scapola lo scorso 13 ottobre dopo che la frattura del coracoide e la lesione legamentosa riscontrati nei primi esami post infortunio non stavano fornendo sufficienti segni di stabilizzazione. In questo GP di Sepang, così come a Phillip Island lo scorso weekend, il fuoriclasse spagnolo sarà sostituito dal tester Michele Pirro. Borgo Panigale sperava di riaverlo a Valencia per la gara finale o almeno per la giornata di test, la prima in preparazione alla nuova stagione. Ma si è scelto di rispettare appieno i tempi di recupero, per evitare qualsiasi rischio. A questo punto lo rivedremo direttamente il 3 febbraio, proprio a Sepang, quando inizierà la tre giorni di test sul circuito malese in vista del 2026.