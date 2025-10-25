GP Malesia, la Sprint Race LIVE su Sky e NOW
- Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2025 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- Guarda su Sky e in streaming su NOW il Gran Premio della Malesia
In corso la Sprint Race MotoGP, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Bagnaia è scattato davanti a tutti dopo la pole capolavoro della notte, la sua 27^ in top class. Alle sue spalle Alex Marquez e Morbidelli. Bezzecchi chiamato alla rimonta dalla 14^ casella
in evidenza
Via al giro di ricognizione
Pronti per partire, sale la tensione a Sepang...
Alex Marquez oggi potrebbe chiudere aritmeticamente i conti per il 2° posto nel Mondiale, ormai davvero a un passo
La concentrazione di Bezzecchi, chiamato a una rimonta delle sue dalla 14^ casella
I piloti dovranno percorrere 10 giri quest'oggi sul circuito di Sepang
15' al semaforo verde, tutte le moto sono posizionate in griglia
Moto in pista per il giro di schieramento
In Moto2 invece partirà Holgado davanti a tutti, con Tony Arbolino nono
Intanto in Moto3 pole position di Almansa, con Pini 4° e Lunetta 10°. Qui di seguito puoi riviverla con i nostri highlights
Dalla pole scatterà Pecco Bagnaia: giro quasi perfetto il suo nell'unico time attack a disposizione dopo essere passato dalla 'tagliola' del Q1