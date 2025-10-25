Offerte Sky
GP Malesia
Fine
Qualifiche 2
  1. 1.F. Bagnaia
  2. 2.A. Marquez
  3. 3.F. Morbidelli
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Sprint Race
  • Qualifiche
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGP oggi, la Sprint Race del GP Malesia in diretta LIVE

In corso la Sprint Race MotoGP, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Bagnaia è scattato davanti a tutti dopo la pole capolavoro della notte, la sua 27^ in top class. Alle sue spalle Alex Marquez e Morbidelli. Bezzecchi chiamato alla rimonta dalla 14^ casella

GLI HIGHLIGHTS DELLA POLE CAPOLAVORO DI BAGNAIA

GP Malesia, la Sprint Race LIVE su Sky e NOW

Via al giro di ricognizione

Pronti per partire, sale la tensione a Sepang...

Alex Marquez oggi potrebbe chiudere aritmeticamente i conti per il 2° posto nel Mondiale, ormai davvero a un passo

La concentrazione di Bezzecchi, chiamato a una rimonta delle sue dalla 14^ casella

La griglia di partenza della Sprint di Sepang

I piloti dovranno percorrere 10 giri quest'oggi sul circuito di Sepang

15' al semaforo verde, tutte le moto sono posizionate in griglia

Moto in pista per il giro di schieramento

In Moto2 invece partirà Holgado davanti a tutti, con Tony Arbolino nono 

Intanto in Moto3 pole position di Almansa, con Pini 4° e Lunetta 10°. Qui di seguito puoi riviverla con i nostri highlights

Alex Marquez: "Abbiamo salvato un fine settimana difficile"

Morbidelli 3°: "Sono contento, grande inizio di sabato"

Bagnaia in pole (i numeri di Michele Merlino)

  • 27^ pole in top-class (3^ quest'anno), 34^ pole in tutte le classi.
  • Eguagliato Freddie Spencer all’8° posto dell'era moderna (dal 1971) in top-class
  • 59^ prima fila in top-class
  • Bagnaia è il primo pilota nella storia che infila 3 pole a Sepang
  • Per Ducati 116^ pole in top-class (12^ quest'anno)

Bagnaia in pole a Sepang: gli HIGHLIGHTS delle qualifiche

Pecco: "La modifica prima delle qualifiche mi ha aiutato"

I piloti con più pole in MotoGP: Bagnaia eguaglia Spencer

Bagnaia, il giro della pole con Meda e Sanchini

Alex Marquez e Morbidelli in prima fila: la griglia di partenza

GP Malesia, la griglia di partenza di Sepang

Dalla pole scatterà Pecco Bagnaia: giro quasi perfetto il suo nell'unico time attack a disposizione dopo essere passato dalla 'tagliola' del Q1

La Sprint di Sepang LIVE alle 9 su Sky Sport

Archiviate le qualifiche, è tempo di Sprint Race a Sepang. I piloti scenderanno in pista alle 9 per conquistare i primi punti del weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)