Le prove libere del GP Qatar hanno segnato il ritorno in pista di Jorge Martin, al rientro dall'infortunio: il campione del mondo in carica ha completato 14 giri, chiudendo col 20° tempo e mostrando un po' di sofferenza al braccio soltanto al rientro ai box dopo la bandiera a scacchi. "In questo weekend non ci interessa il risultato, non mi aspettavo nemmeno andasse così forte", ha detto l'Ad di Aprilia Racing Massimo Rivola a Sky Sport

