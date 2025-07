A Brno è il giorno del ritorno in pista di Jorge Martin, che ieri in conferenza stampa ha annunciato la sua permanenza in Aprilia anche nel 2026. Si parte alle 10.45 con le prove libere, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW su pista bagnata dopo la pioggia delle prime ore del mattino. Poi alle 15 le Pre-qualifiche, con in palio i primi 10 pass per il Q2. Assenti Morbidelli, Vinales e Chantra. Torna Bastianini dopo il forfait del Sachsenring

