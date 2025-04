A Jerez s'inizia a fare sul serio con le Pre-qualifiche, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW a partire dalle 15: in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. Poi, dopo le interviste e gli approfondimenti, non perderti l'intervista esclusiva a Pecco Bagnaia, in onda alle 17 sul canale 208 di Sky e disponibile anche su Sky Sport Insider. Nelle prove libere della mattina miglior tempo di Alex Marquez davanti al fratello Marc e a Quartararo. 7° Pecco Bagnaia

ALLA SCOPERTA DI JEREZ CON MAURO SANCHINI