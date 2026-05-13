MotoGP, GP Barcellona (Catalunya): orari tv e ultime news

La MotoGP è di scena a Barcellona fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio della Catalogna. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.

Gli orari del GP Catalunya il weekend inizia ufficialmente venerdì 15 maggio dalle 8.55 con le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. FP1 MotoGP prevista alle 10.40, mentre alle 14.55 ci saranno le Pre-qualifiche. Sabato, al termine delle FP2, scatta la caccia alla pole a partire dalle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint Race. Domenica pomeriggio le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Vedi anche MotoGP subito a Barcellona: guida al GP su Sky

Le caratteristiche del circuito Si corre sul circuito del Montmeló, lungo 4,66 km. Inaugurato nel 1991, il tracciato è situato 20 km a nord di Barcellona. Presenta 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra) e il rettilineo più lungo misura ben 1047 metri. Approfondimento Montmeló, i segreti del circuito curva dopo curva

L'albo d'oro nell'era MotoGP 2002: Valentino Rossi (Honda)

2003: Loris Capirossi (Ducati)

2004: Valentino Rossi (Yamaha)

2005: Valentino Rossi (Yamaha)

2006: Valentino Rossi (Yamaha)

2007: Casey Stoner (Ducati)

2008: Dani Pedrosa (Honda)

2009: Valentino Rossi (Yamaha)

2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2011: Casey Stoner (Honda)

2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2014: Marc Marquez (Honda)

2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2016: Valentino Rossi (Yamaha)

2017: Andrea Dovizioso (Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Ducati)

2019: Marc Marquez (Honda)

2020: Fabio Quartararo (Yamaha)

2021: Miguel Oliveira (Ktm)

2022: Fabio Quartararo (Yamaha)

2023: Aleix Espargaro (Aprilia)

2024: Pecco Bagnaia (Ducati)

2025: Alex Marquez (Ducati)